ظهور متكرر يجمع كيندال جينر وبن غورهام ويشعل التكهنات

ووفقًا لموقع «Page Six»، شوهدت كيندال جينر (30 عامًا) برفقة بن غورهام (48 عامًا) أثناء تناولهما القهوة في مقهى Architecture Bookstore Café يوم الأربعاء الماضي، حيث بدت الأجواء بينهما ودّية، وظهرا منسجمين خلال تجوّلهما معًا وصولًا إلى موقف السيارات.

ولم يقتصر ظهورهما على هذه المناسبة، إذ رُصد لاحقًا في أحد متاجر التحف الشهيرة، ما عزّز التكهنات حول طبيعة العلاقة التي تجمعهما. وخلال نزهتها، اختارت كيندال إطلالة كاجوال بسيطة، تألفت من سترة سوداء فضفاضة مع قميص أبيض وبنطال واسع، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة، في جمع بين الراحة والأناقة الهادئة.

، ظهر بن غورهام، لاعب كرة السلة السويدي السابق ومؤسس علامة Byredo، بإطلالة سوداء بالكامل، حيث ارتدى جاكيت بومبر مع بنطال أسود، إضافة إلى قبعة بيسبول ونظارات شمسية باللون الأسود.

وتعود أولى مؤشرات هذه العلاقة إلى شهر سبتمبر الماضي، عندما شوهد الثنائي معًا أثناء تصفحهما الكتب في متجر بمنطقة ويست هوليوود، كما رُصدا في الشهر نفسه يتناولان الغداء في مقهى Field and Fort بمدينة سومرلاند. وفي أكتوبر الماضي، التقطت عدسات الباباراتزي صورًا لكيندال وغورهام أثناء تسوقهما في متجر The Row بالعاصمة ، ما زاد من حدة الشائعات حول ارتباطهما.

ويُذكر أن كيندال جينر ارتبط اسمها في السابق بعدد من النجوم العالميين، أبرزهم المغني باد باني عام 2023، قبل أن ينفصلا في العام الماضي بسبب انشغالهما بالعمل. كما عاشت علاقة مع لاعب كرة السلة ديفين بوكر بين عامي 2020 و2022، قبل أن تنتشر شائعات عن عودتهما مجددًا عقب ظهورهما معًا في عشاء بميامي خلال سبتمبر الماضي.