دومينيك حوراني تدخل المستشفى بعد تسمم من لحوم مثلجة فاسدة!

ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام” من داخل أحد مستشفيات مصر، حيث ظهرت برفقة ابنتها، مطمئنة جمهورها إلى تحسّن حالتها الصحية. وأوضحت دومينيك في الفيديو أنها قررت مشاركة تجربتها بهدف التوعية، قائلة إنها اشترت لحومًا مثلّجة من سوبرماركت معروف وفي منطقة راقية، وقامت بطهيها وتناولها، قبل أن تبدأ أعراض التسمم بالظهور بعد ساعتين إلى ثلاث ساعات. وأضافت أنها عانت آلامًا شديدة في المعدة كانت تتكرر كل ، ولم تتمكن من النوم، إلى جانب تقيؤها عدة مرات، ما دفعها للتوجّه إلى المستشفى. وأشارت إلى أن الأطباء أكدوا لها أن السبب يعود إلى اللحوم المثلّجة التي تناولتها. وفي ختام حديثها، وجّهت دومينيك رسالة تحذير للناس دعتهم فيها إلى توخي الحذر الشديد عند شراء اللحوم، خصوصًا المثلّجة منها، والتأكد من مصدرها وصلاحيتها، تفاديًا للتعرّض لحالات تسمم مشابهة.