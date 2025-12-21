تفاصيل جنازة وتعازي وليد العلايلي كاملة

ويُعدّ العلايلي من الوجوه الفنية التي تميّزت بحضورها الهادئ والمؤثّر في الدراما والسينما والمسرح، إذ عُرف بأدائه الصادق وثقافته الفنية الرفيعة، ما جعل خبر رحيله صدمةً لمحبيه وزملائه. وبحسب المعلومات المتداولة، عاش الفنان الراحل أيامه في ظروف صحية وإنسانية صعبة، قبل أن يرحل في وسط موجة تعاطف استحضرت مسيرته الفنية ومسلكه الإنساني الراقي الذي ترك أثرًا عميقًا في قلوب من عرفوه وعملوا معه. وتُقام صلاة الجنازة على جثمانه بعد صلاة ظهر يوم الاثنين الموافق 22 الأول 2025 في البسطة التحتا، على أن يُوارى الثرى في جبانة الباشورة. وتُقبل التعازي يوم الثلاثاء 23 كانون الأول 2025 في قاعة خليل الهبري – مسجد الخاشقجي، من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى السادسة مساءً، للرجال والنساء.