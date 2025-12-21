تفاصيل جنازة وتعازي وليد العلايلي كاملة

ويُعدّ العلايلي من الوجوه الفنية التي تميّزت بحضورها الهادئ والمؤثّر في الدراما اللبنانية والسينما والمسرح، إذ عُرف بأدائه الصادق وثقافته الفنية الرفيعة، ما جعل خبر رحيله صدمةً لمحبيه وزملائه. وبحسب المعلومات المتداولة، عاش الفنان الراحل أيامه الأخيرة في ظروف صحية وإنسانية صعبة، قبل أن يرحل في بيروت وسط موجة تعاطف واسعة استحضرت مسيرته الفنية ومسلكه الإنساني الراقي الذي ترك أثرًا عميقًا في قلوب من عرفوه وعملوا معه. وتُقام صلاة الجنازة على جثمانه بعد صلاة ظهر يوم الاثنين الموافق 22 كانون الأول 2025 في مسجد البسطة التحتا، على أن يُوارى الثرى في جبانة الباشورة. وتُقبل التعازي يوم الثلاثاء 23 كانون الأول 2025 في قاعة خليل الهبري – مسجد الخاشقجي، من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى السادسة مساءً، للرجال والنساء.
عادت الخلافات داخل عائلة النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام إلى الواجهة، بعدما ألغى هو وزوجته فيكتوريا متابعة ابنهما الأكبر بروكلين على منصة "إنستغرام"، لتردّ الأخير وزوجته نيكولا بيلتز بالمثل، في مؤشر جديد على التوتر المستمر داخل واحدة من أشهر العائلات في عالم الرياضة والموضة.
غيب الموت مساء أمس السبت في بيروت الممثل اللبناني وليد العلايلي عن عمر ناهز 65 عامًا، بعد معاناة صحية صعبة في الفترة الأخيرة، ما خيم بحزن عميق على الوسطين الفني والإعلامي في لبنان والعالم العربي.
خلال حفل غنائي مشترك، دار حديث عفوي على المسرح بين الفنان وائل جسار والفنان محمد شاكر، لفت انتباه الجمهور وأثار تفاعلاً واسعًا.