الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
يُقال
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
إيمي سمير غانم بتصريحات صادمة: الأمومة قبل الفن
إيمي سمير غانم بتصريحات صادمة: الأمومة قبل الفن
A-
A+

إيمي سمير غانم بتصريحات صادمة: الأمومة قبل الفن

فن

2025-12-21 | 04:46
إيمي سمير غانم بتصريحات صادمة: الأمومة قبل الفن
العودة الى الأعلى
Aljadeed
إيمي سمير غانم بتصريحات صادمة: الأمومة قبل الفن

تصدّرت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها ضيفة في برنامج On the Road مع الإعلامي بلال العربي، حيث كشفت خلال اللقاء عن كواليس عديدة من حياتها الخاصة والفنية، وتحدثت بصراحة عن أسباب ابتعادها عن التمثيل خلال الفترة الماضية.

وأوضحت إيمي أن غيابها عن الساحة الفنية يعود إلى تفرغها التام لحياتها الأسرية بعد إنجاب طفلين، مؤكدة أن الأمومة أصبحت أولوية قصوى في حياتها، وغيرت بشكل كبير نظرتها للأمور وترتيب اهتماماتها اليومية.

كما أشارت إلى أن قرارها الابتعاد عن العمل الفني خلال جائحة كورونا كان نابعًا من خوفها الشديد على والديها الراحلين، الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، موضحة أنها عاشت آنذاك حالة من القلق والوسواس، وكانت تحرص على بقائهما في المنزل، إلا أن إصابتهما بالفيروس ووفاتهما لاحقًا تركا أثرًا نفسيًا بالغًا في حياتها.

وتطرقت إيمي إلى التغيرات التي شهدها عالم الكوميديا في السنوات الأخيرة، مؤكدة أن ذوق الجمهور لم يعد كما كان، ما جعلها أكثر انتقائية في اختيار الأعمال المعروضة عليها، خاصة في ظل الانتشار الواسع للتعليقات السلبية والانتقادات القاسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تحدثت عن زوجها الفنان حسن الرداد، مشيدة بإخلاصه الكبير لفنه وقدرته على التقمص الكامل للشخصيات التي يؤديها، لدرجة أنه يحتفظ أحيانًا بروح الشخصية حتى بعد عودته إلى المنزل، لتمازحه قائلة: «أنا مراتك وإحنا في البيت، افصل شوية». وأوضحت بأسلوبها العفوي أن انشغالها بالأمومة وتفاصيل الحياة اليومية جعل غيرتها أقل مما كانت عليه في السابق، مضيفة مازحة أن ضيق الوقت والطاقة غيّر الكثير من الأمور.

وعن غيابها عن الموسم الرمضاني المقبل، أكدت إيمي أن ضعف النصوص الكوميدية كان السبب الرئيسي، معربة عن تخوفها من تقديم جزء ثانٍ من مسلسل «نيللي وشيرهان» حتى لا يؤثر ذلك على النجاح الذي حققه الجزء الأول.

كما أعربت عن عدم حبها لمواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما تراه من انتشار واسع للأخبار السلبية ومحاولات التشويه والتجريح، متمنية في حديثها أن يأتي يوم تستيقظ فيه لتجد أن «السوشيال ميديا» قد اختفت.

وفي ختام اللقاء، كشفت إيمي عن الأعمال التي لفتت انتباهها مؤخرًا، مشيدة بمسلسل «أشغال شقة جدًا»، كما عبّرت عن رغبتها في مشاهدة مسلسل «ورد وشوكولاتة» لما يتناوله من قصة حقيقية.

 

اقرأ ايضا في فن

توتر جديد في عائلة بيكهام بعد إلغاء متابعة متبادل على "إنستغرام"
07:12

توتر جديد في عائلة بيكهام بعد إلغاء متابعة متبادل على "إنستغرام"

عادت الخلافات داخل عائلة النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام إلى الواجهة، بعدما ألغى هو وزوجته فيكتوريا متابعة ابنهما الأكبر بروكلين على منصة "إنستغرام"، لتردّ الأخير وزوجته نيكولا بيلتز بالمثل، في مؤشر جديد على التوتر المستمر داخل واحدة من أشهر العائلات في عالم الرياضة والموضة.

07:12

توتر جديد في عائلة بيكهام بعد إلغاء متابعة متبادل على "إنستغرام"

عادت الخلافات داخل عائلة النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام إلى الواجهة، بعدما ألغى هو وزوجته فيكتوريا متابعة ابنهما الأكبر بروكلين على منصة "إنستغرام"، لتردّ الأخير وزوجته نيكولا بيلتز بالمثل، في مؤشر جديد على التوتر المستمر داخل واحدة من أشهر العائلات في عالم الرياضة والموضة.

هكذا عاش الفنان اللبناني وليد العلايلي أيامه الاخيرة قبل وفاته
06:21

هكذا عاش الفنان اللبناني وليد العلايلي أيامه الاخيرة قبل وفاته

غيب الموت مساء أمس السبت في بيروت الممثل اللبناني وليد العلايلي عن عمر ناهز 65 عامًا، بعد معاناة صحية صعبة في الفترة الأخيرة، ما خيم بحزن عميق على الوسطين الفني والإعلامي في لبنان والعالم العربي.

06:21

هكذا عاش الفنان اللبناني وليد العلايلي أيامه الاخيرة قبل وفاته

غيب الموت مساء أمس السبت في بيروت الممثل اللبناني وليد العلايلي عن عمر ناهز 65 عامًا، بعد معاناة صحية صعبة في الفترة الأخيرة، ما خيم بحزن عميق على الوسطين الفني والإعلامي في لبنان والعالم العربي.

محمد شاكر يكشف تطورات جديدة حول موعد خروج والده من السجن
06:16

محمد شاكر يكشف تطورات جديدة حول موعد خروج والده من السجن

خلال حفل غنائي مشترك، دار حديث عفوي على المسرح بين الفنان وائل جسار والفنان محمد شاكر، لفت انتباه الجمهور وأثار تفاعلاً واسعًا.

06:16

محمد شاكر يكشف تطورات جديدة حول موعد خروج والده من السجن

خلال حفل غنائي مشترك، دار حديث عفوي على المسرح بين الفنان وائل جسار والفنان محمد شاكر، لفت انتباه الجمهور وأثار تفاعلاً واسعًا.

اخترنا لك
توتر جديد في عائلة بيكهام بعد إلغاء متابعة متبادل على "إنستغرام"
07:12
هكذا عاش الفنان اللبناني وليد العلايلي أيامه الاخيرة قبل وفاته
06:21
محمد شاكر يكشف تطورات جديدة حول موعد خروج والده من السجن
06:16
لقاء لافت بين نانسي عجرم والرئيس اللبناني جوزاف عون يشعل تفاعل الجمهور
06:12

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
يُقال
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025