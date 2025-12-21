الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رضوى الشربيني ترد بسخرية على تصريحات أحمد العوضي
رضوى الشربيني ترد بسخرية على تصريحات أحمد العوضي
رضوى الشربيني ترد بسخرية على تصريحات أحمد العوضي

فن

2025-12-21 | 04:54
رضوى الشربيني ترد بسخرية على تصريحات أحمد العوضي
رضوى الشربيني ترد بسخرية على تصريحات أحمد العوضي

علّقت الإعلامية رضوى الشربيني على تصريحات الفنان أحمد العوضي التي وردت في البرومو الترويجي لحلقته مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، والمقرر عرضها مساء اليوم الأحد.

وردّت رضوى الشربيني عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك» بأسلوب ساخر، قائلة: «لما تبقى 40 سنة وأنا 44 وتقول عليّ ست كبيرة وبركة، يبقى أكيد تقصد فرق المقامات، لو كده مقبولة منك يا ضنايا»، في إشارة منها إلى ما قاله العوضي عنها خلال اللقاء.

وتعود خلفية التراشق الكلامي بين الطرفين إلى انتقاد سابق وجهته رضوى الشربيني لأحمد العوضي، على خلفية تجاهله ذكر اسم طليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز عند حديثه عن تصدّره قائمة الأعلى أجرًا والأكثر مشاهدة في الدراما المصرية، معتبرة أن ياسمين كان لها دور كبير في نجاحه الفني.

وكانت رضوى قد نشرت في وقت سابق تدوينة عبر «فيسبوك» قالت فيها إن من يتحدث عن نجاحه وأجره المرتفع، عليه أيضًا أن يعترف بفضل من ساهموا في وصوله إلى ما هو عليه، مؤكدة أن الفضل الحقيقي يعود لله وحده، وأن القيم والتربية تظهر في المواقف، وأن من يزرع الخير يحصد الخير، والعكس صحيح.

من جانبه، علّق أحمد العوضي على تصريحات رضوى الشربيني خلال البرومو، مؤكدًا احترامه وتقديره لها، وواصفًا إياها بأنها «ست بركة وطيبة».

 

