لقاء لافت بين نانسي عجرم والرئيس اللبناني جوزاف عون يشعل تفاعل الجمهور

ونشرت نانسي الصورة عبر حسابها على ، مرفقة بتعليق أعربت فيه عن تشرفها بلقاء رئيس الجمهورية، مؤكدة أن اللقاء يعكس الكثير من التقدير والتفاؤل بأيام مقبلة يسودها السلام والاستقرار لوطنها .

ولاقى منشور نانسي تفاعلًا واسعًا من المتابعين، حيث انهالت التعليقات التي عبّرت عن الإعجاب بهذا اللقاء، مشيدين بمكانة نانسي عجرم الفنية والإنسانية، وبدورها كوجه فني مشرّف يمثل لبنان على المستويين والعالمي.

واعتبر كثيرون أن ظهور نانسي في هذا اللقاء يحمل رسالة إيجابية، ويعكس صورة لبنان الثقافية والفنية في مرحلة يحتاج فيها البلد إلى الأمل والدعم المعنوي.