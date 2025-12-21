الأخبار
محمد شاكر يكشف تطورات جديدة حول موعد خروج والده من السجن
محمد شاكر يكشف تطورات جديدة حول موعد خروج والده من السجن
محمد شاكر يكشف تطورات جديدة حول موعد خروج والده من السجن

2025-12-21 | 06:16
محمد شاكر يكشف تطورات جديدة حول موعد خروج والده من السجن
محمد شاكر يكشف تطورات جديدة حول موعد خروج والده من السجن

خلال حفل غنائي مشترك، دار حديث عفوي على المسرح بين الفنان وائل جسار والفنان محمد شاكر، لفت انتباه الجمهور وأثار تفاعلاً واسعًا.

وخلال اللحظة، سأل وائل جسار محمد شاكر عن صحة والده الفنان فضل شاكر، ليجيبه الأخير باقتضاب قائلاً إن والده بخير والحمد لله. وأضاف جسار مازحًا أمام الحضور: يلا منا يطلع خلينا نخلص بقى، ليرد محمد شاكر بابتسامة قائلاً: قريبة.

اللقطة انتشرت سريعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل الجمهور مع الحوار العفوي، معتبرين أن الرد القصير فتح باب التساؤلات من جديد حول مصير فضل شاكر، وعودته المحتملة إلى الساحة الفنية.

