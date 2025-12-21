محمد شاكر يكشف تطورات جديدة حول موعد خروج والده من السجن

وخلال اللحظة، سأل وائل جسار محمد شاكر عن صحة والده الفنان فضل شاكر، ليجيبه الأخير باقتضاب قائلاً إن والده بخير والحمد لله. وأضاف جسار مازحًا أمام الحضور: يلا منا يطلع خلينا نخلص بقى، ليرد محمد شاكر بابتسامة قائلاً: قريبة.
اللقطة انتشرت سريعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل الجمهور مع الحوار العفوي، معتبرين أن الرد القصير فتح باب التساؤلات من جديد حول مصير فضل شاكر، وعودته المحتملة إلى الساحة الفنية.
View this post on Instagram
A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
عادت الخلافات داخل عائلة النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام إلى الواجهة، بعدما ألغى هو وزوجته فيكتوريا متابعة ابنهما الأكبر بروكلين على منصة "إنستغرام"، لتردّ الأخير وزوجته نيكولا بيلتز بالمثل، في مؤشر جديد على التوتر المستمر داخل واحدة من أشهر العائلات في عالم الرياضة والموضة.
غيب الموت مساء أمس السبت في بيروت الممثل اللبناني وليد العلايلي عن عمر ناهز 65 عامًا، بعد معاناة صحية صعبة في الفترة الأخيرة، ما خيم بحزن عميق على الوسطين الفني والإعلامي في لبنان والعالم العربي.
شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها صورة جمعتها برئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون وزوجها الدكتور فادي الهاشم، معبّرة عن سعادتها بهذا اللقاء الذي حمل في طيّاته رسائل أمل بمستقبل أفضل للبنان.