هكذا عاش الفنان اللبناني وليد العلايلي أيامه الاخيرة قبل وفاته

ويُعد وليد العلايلي من الأسماء الفنية التي تركت بصمة هادئة لكنها مؤثرة في الدراما والسينما والمسرح، إذ عُرف بأدائه الصادق وحضوره المتزن، إلى جانب ثقافته الفنية العالية التي انعكست في اختياراته وأدواره على مدى سنوات طويلة.

وشكل خبر رحيله صدمة لمحبيه وزملائه، لا سيما أن الفنان الراحل عاش أيامه في ظروف صحية وإنسانية قاسية، بحسب ما تم تداوله، قبل أن يودع الحياة في . ومع انتشار خبر الوفاة، عجّت برسائل النعي والتعزية، مستحضرة مسيرته الفنية ومسلكه الإنساني الراقي.

واستذكر كثيرون العلايلي كفنان مثقف وهادئ، ترك أثرًا عميقًا في قلوب من عرفوه وعملوا معه، مؤكدين أن غيابه يشكل خسارة حقيقية للفن اللبناني.