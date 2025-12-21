توتر جديد في عائلة بيكهام بعد إلغاء متابعة متبادل على "إنستغرام"

وأثار هذا الإلغاء المتبادل للمتابعة تساؤلات حول طبيعة العلاقة الحالية بين أفراد العائلة، خاصة وأن الخطوة تأتي في ظل استمرار الشائعات حول خلافات لم تُحل منذ زواج بروكلين بالممثلة نيكولا بيلتز. بحسب متابعين، لم يعد بروكلين، البالغ من العمر 26 عامًا، يتابع والديه على " "، كما ألغى ديفيد (50 عامًا) وفيكتوريا (51 عامًا) متابعته له ولزوجته نيكولا أيضًا.

في المقابل، يواصل الزوجان متابعة ابنيهما الآخرين روميو وكروز، في حين لا تمتلك ابنتهما الصغرى هاربر حسابًا على المنصة. ولم يتوقف الأمر عند الوالدين، إذ ألغى بروكلين متابعة شقيقيه روميو وكروز، وهما بدورهما لا يتابعانه، كما يشمل الأمر نيكولا التي لم تعد تتابع أيًا من أفراد عائلة بيكهام.

تزامن هذا التوتر مع غياب بروكلين ونيكولا عن احتفال ديفيد بيكهام بعيد ميلاده الخمسين في خلال الماضي، رغم الدعوة لهما. وأفادت مجلة PEOPLE بأن غيابهما جاء في ظل توترات داخلية، ارتبط بعضها بشائعات عن علاقة سابقة جمعت بروكلين بحبيبة شقيقه روميو، وهو ما نفاها أفراد العائلة ومصادر مقربة بشكل قاطع.

ويرجع جزء كبير من الخلافات إلى حفل زفاف بروكلين ونيكولا في فلوريدا عام 2022، حيث انتشرت تقارير عن توتر بين نيكولا وفيكتوريا، خاصة بعد عدم ارتداء نيكولا فستانًا من تصميم حماتها، إضافة إلى مزاعم عن احتكاك خلال مراسم الزفاف، والتي نفتها بعض المصادر بينما أكدت مصادر أخرى وقوع بعض الخلافات.

وفي الأشهر ، لجأ أفراد العائلة إلى نشر منشورات غامضة فسّرها المتابعون على أنها رسائل غير مباشرة. ففي مايو، نشر بروكلين فيديو مع زوجته مرفقًا بعبارة "سأختارك دائمًا"، بينما رد شقيقه كروز لاحقًا بصورة عائلية عبّر فيها عن محبته وامتنانه لوالديه.

رغم حدة التوتر، أكدت مصادر لمجلة PEOPLE أن الخلاف داخل العائلة ليس نهائيًا، وأن العلاقة "قابلة للإصلاح"، وأن ديفيد وفيكتوريا لا يزالان يكنان الحب والدعم لابنهما الأكبر، رغم شعورهما بالألم وخيبة الأمل نتيجة ابتعاده عن الحياة العائلية.