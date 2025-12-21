الأخبار
print
فرح يوسف توجه رسالة حب لوطنها سوريا وتدعو جميع السوريين للوحدة
فرح يوسف توجه رسالة حب لوطنها سوريا وتدعو جميع السوريين للوحدة
فرح يوسف توجه رسالة حب لوطنها سوريا وتدعو جميع السوريين للوحدة

فن

2025-12-21 | 08:43
فرح يوسف توجه رسالة حب لوطنها سوريا وتدعو جميع السوريين للوحدة
فرح يوسف توجه رسالة حب لوطنها سوريا وتدعو جميع السوريين للوحدة

ردّت الفنانة السورية فرح يوسف على أحد معجبيها برسالة مليئة بالحب والانتماء لأبناء وطنها، معبّرة فيها عن ألمها الكبير تجاه ما تعرّض له أهلها خلال سنوات الحرب الطويلة، وفي الوقت نفسه دعت إلى الوحدة والعمل من أجل إعادة بناء سوريا.

وقالت فرح في رسالتها: "أنا أحبك وأحبكم جميعًا، جميعكم أهلي وناسي. لم أطبّل لأحد إلا لجمهوري في حفلاتي، أما ما يجري اليوم في أهلنا على الساحل، فقد أصبح غير مقبول لا دينًا ولا عقلًا. لقد عانت بلادنا وأهلنا لمدة خمسة عشر عامًا، ولا يوجد سوري لم تتأثر حياته بما جرى. الجميع بدون استثناء تأثر بهذا الواقع المؤلم."

وأضافت الفنانة: "حان الآن الوقت لنعمل على بناء أنفسنا وبلادنا من جديد، لنحمي أولادنا من الواقع البشع الذي عشناه نتيجة خلافاتنا واختلافاتنا التي لم نعد نقبلها، وصيغ التواصل والتعامل السيئة فيما بيننا التي لا تزال تُسهم في استمرار الانقسام وعدم الاتفاق بيننا. يجب أن نعلّمهم ألا يكرروا أخطاءنا أبدًا."

وتابعت فرح يوسف قائلة: "كلنا سوريون، وكلنا إخوة، وهذه البلاد لكل إنسان محب وبنّاء. علينا أن نضع خلافاتنا جانبًا وأن نعمل معًا من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا وأجيالنا القادمة. لقد عشنا سنوات صعبة ومؤلمة، واليوم أصبح من واجبنا أن نزرع قيم المحبة والوحدة، وننقلها لأولادنا ليعيشوا حياة كريمة ومستقرة بعيدًا عن الصراعات والانقسامات التي شهدناها."

واختتمت فرح رسالتها بتأكيد حبها العميق لوطنها وأهلها، وكتبت: "محبتي لكم جميعًا، لن ننسى أبدًا كل ما قدمناه من تضحيات، ولكن علينا أن نركز الآن على البناء والتقدم، لأن المستقبل يحتاج إلى قلوب صافية وعقول واعية تعمل معًا من أجل سوريا الغالية."

بهذه الكلمات، عبّرت فرح يوسف عن شغفها الكبير بمحبة الوطن والانتماء إليه، ودعت جمهورها وأبناء بلدها إلى تجاوز الخلافات والصراعات، وتوحيد الجهود لإعادة بناء سوريا على أسس المحبة والوحدة والعمل البنّاء. كانت الرسالة بمثابة دعوة صادقة للتضامن بين جميع السوريين، من أجل مستقبل أفضل وأكثر إشراقًا.

مفاجآت صادمة في قضية سارة خليفة ومقاطع خطيرة داخل غرفة نومها
مفاجآت صادمة في قضية سارة خليفة ومقاطع خطيرة داخل غرفة نومها

كشفت التحقيقات الجارية في قضية المخدرات الكبرى في مصر، المتهمة فيها الإعلامية المصرية سارة خليفة إلى جانب 27 متهمًا آخرين، عن تطورات خطيرة ومفاجآت جديدة تتعلق بمقاطع مصورة وتسجيلات عُثر عليها داخل هاتف المتهمة.

مفاجآت صادمة في قضية سارة خليفة ومقاطع خطيرة داخل غرفة نومها

كشفت التحقيقات الجارية في قضية المخدرات الكبرى في مصر، المتهمة فيها الإعلامية المصرية سارة خليفة إلى جانب 27 متهمًا آخرين، عن تطورات خطيرة ومفاجآت جديدة تتعلق بمقاطع مصورة وتسجيلات عُثر عليها داخل هاتف المتهمة.

حقيقة سحب الجنسية المصرية من البلوغر علي حسن بعد التحاقه بالجيش الامريكي!
حقيقة سحب الجنسية المصرية من البلوغر علي حسن بعد التحاقه بالجيش الامريكي!

شهدت منصات التواصل الاجتماعي المصرية خلال الساعات الماضية حالة من الجدل الواسع، بعد تداول أخبار تفيد بسحب الجنسية المصرية من البلوغر المعروف علي حسن، على خلفية قرارات رسمية تتعلق بعدد من المصريين المقيمين خارج البلاد. وسرعان ما انتشر الخبر بشكل كبير، ما أثار قلق المتابعين ودفع العديد من الصفحات والمواقع إلى تداوله دون التحقق الدقيق من تفاصيله.

حقيقة سحب الجنسية المصرية من البلوغر علي حسن بعد التحاقه بالجيش الامريكي!

شهدت منصات التواصل الاجتماعي المصرية خلال الساعات الماضية حالة من الجدل الواسع، بعد تداول أخبار تفيد بسحب الجنسية المصرية من البلوغر المعروف علي حسن، على خلفية قرارات رسمية تتعلق بعدد من المصريين المقيمين خارج البلاد. وسرعان ما انتشر الخبر بشكل كبير، ما أثار قلق المتابعين ودفع العديد من الصفحات والمواقع إلى تداوله دون التحقق الدقيق من تفاصيله.

فيديو هدير عبد الرازق و محمد اوتاكا يعود الى الواجهة واعترافات صادمة
فيديو هدير عبد الرازق و محمد اوتاكا يعود الى الواجهة واعترافات صادمة

كشفت التحقيقات الجارية في قضية مقاطع الفيديو المتداولة للبلوغرَين هدير عبد الرازق ومحمد أوتاكا عن تطورات جديدة ومفاجآت لافتة، أعادت القضية إلى واجهة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تباين في الروايات وتبادل للاتهامات بين الطرفين.

فيديو هدير عبد الرازق و محمد اوتاكا يعود الى الواجهة واعترافات صادمة

كشفت التحقيقات الجارية في قضية مقاطع الفيديو المتداولة للبلوغرَين هدير عبد الرازق ومحمد أوتاكا عن تطورات جديدة ومفاجآت لافتة، أعادت القضية إلى واجهة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تباين في الروايات وتبادل للاتهامات بين الطرفين.

