المستشار تركي آل الشيخ يحصد لقبا عالميا

بعد غيابه عن جنازة والدته الفنانة الراحلة سمية الألفي بسبب تواجده في الولايات المتحدة الأميركية، حرص الفنان أحمد الفيشاوي على حضور عزائها برفقة شقيقه عمر، لاستقبال المعزين من النجوم ومحبي الراحلة.
تطلّ سوبر ستار الدراما اللبنانية ماغي بو غصن ضيفةً على الحلقة الثانية من برنامج Neshan X، في لقاء يحمل طابعًا إنسانيًا صريحًا، تمتزج فيه الدموع بالاعترافات والتصريحات الجريئة، في واحدة من أكثر إطلالاتها التلفزيونية عمقًا وشفافية.
اتخذت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إجراءات قانونية حازمة، تمثّلت في رفع عدد من الدعاوى القضائية ضد مجموعة من الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية نشر وتداول صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء جرى فبركتها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ونُسبت إليها زورًا.