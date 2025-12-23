الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
هيفاء وهبي تتحرك قضائيًا ضد حسابات فبركت صورًا ومقاطع بالذكاء الاصطناعي
هيفاء وهبي تتحرك قضائيًا ضد حسابات فبركت صورًا ومقاطع بالذكاء الاصطناعي
هيفاء وهبي تتحرك قضائيًا ضد حسابات فبركت صورًا ومقاطع بالذكاء الاصطناعي

فن

2025-12-23 | 07:39
هيفاء وهبي تتحرك قضائيًا ضد حسابات فبركت صورًا ومقاطع بالذكاء الاصطناعي
هيفاء وهبي تتحرك قضائيًا ضد حسابات فبركت صورًا ومقاطع بالذكاء الاصطناعي

اتخذت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إجراءات قانونية حازمة، تمثّلت في رفع عدد من الدعاوى القضائية ضد مجموعة من الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية نشر وتداول صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء جرى فبركتها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ونُسبت إليها زورًا.

وفي تفاصيل القضية، كلّفت هيفاء وهبي المحامي شريف حافظ بمتابعة الدعاوى، حيث جرى عرض المواد المتداولة على مكتب استشاري متخصص في التقنيات الفنية. وخلص التقرير الفني الصادر عن المكتب إلى أن جميع الصور ومقاطع الفيديو محل البلاغ “مصطنعة بالكامل” وتم إنتاجها عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي، ولا تمتّ بصلة للفنانة. ومن المقرر تقديم هذا التقرير إلى الجهات الشرطية والقضائية المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

وطالب البلاغ رسميًا بعرض جميع الروابط الإلكترونية المتداولة، وما تتضمنه من محتوى مفبرك، على إدارة مباحث الإنترنت التابعة لإدارة تكنولوجيا المعلومات في وزارة الداخلية، من أجل فحصها فنيًا، وتحديد القائمين على تصنيع هذه المواد وإدارة الحسابات والمجموعات التي تقف وراء نشرها، تمهيدًا لمساءلتهم قانونيًا وفق القوانين المرعية الإجراء.

وفي سياق قضائي متصل، قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري حجز الدعوى المقامة من هيفاء وهبي، والمتدخل فيها الدكتور هاني سامح المحامي، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، للحكم في جلسة 28 ديسمبر الجاري.

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد انتهت في تقريرها السابق إلى بطلان قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر، معتبرة أن القرار يفتقر إلى السند القانوني، ويتعارض مع الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية الإبداع الفني، كما يرسّخ لمبدأ الرقابة غير القضائية على الفنون، وهو ما يتناقض مع أحكام الدستور المصري.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة الفنية جدلًا متزايدًا حول إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تشويه السمعة والتعدي على الخصوصية، وسط مطالبات بتشديد الأطر القانونية لحماية الفنانين والأفراد من هذا النوع من الانتهاكات الرقمية.

