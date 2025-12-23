أجواء عائلية لافتة في عيد ميلاد ابنة معتصم النهار

وشاركت متابعيها عبر حسابها على تطبيق «إنستغرام» مجموعة من الصور التي وثّقت لحظات مميّزة من الاحتفال، حيث بدت الأجواء مليئة بالبهجة والتفاصيل اللافتة التي عكست حرص العائلة على جعل المناسبة استثنائية.

وظهرت ساندرا في الصور وهي تتوسّط والديها أمام قالب حلوى كبير باللون الوردي، محاطة بالبالونات والهدايا الملوّنة، في عائلي دافئ نال إعجاب المتابعين. كما لفت الأنظار وصول لين برنجكجي إلى مكان الاحتفال برفقة صديقاتها على متن سيارة ليموزين، ما أضفى لمسة فخامة وتميّز على المناسبة.

وتفاعل جمهور بشكل واسع مع الصور، معبّرين عن إعجابهم بالأجواء العائلية ومتمنّين لساندرا سنوات مليئة بالفرح والسعادة.