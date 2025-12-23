ماغي بوغصن ضيفة نيشان في Neshan X

وخلال الحلقة، تكشف ماغي بو غصن محطات مفصلية من مسيرتها الفنية والشخصية، وتتحدث بصراحة عن التحديات التي واجهتها، والضغوط التي رافقت نجاحها، إضافة إلى مواقف خاصة تُعرض للمرة الأولى، في حوار مباشر مع الإعلامي نيشان.
ويُعرض اللقاء تحت وسم NeshanxMaguy مساء الثلاثاء عند الساعة 21:30 عبر شاشة قناة الجديد، بالتزامن مع بثه على قناة الجديد فن عبر يوتيوب، في حلقة يُتوقع أن تحظى بتفاعل واسع لما تحمله من مكاشفة وجدانية ورسائل صادقة من واحدة من أبرز نجمات الدراما اللبنانية.
بعد غيابه عن جنازة والدته الفنانة الراحلة سمية الألفي بسبب تواجده في الولايات المتحدة الأميركية، حرص الفنان أحمد الفيشاوي على حضور عزائها برفقة شقيقه عمر، لاستقبال المعزين من النجوم ومحبي الراحلة.
اتخذت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إجراءات قانونية حازمة، تمثّلت في رفع عدد من الدعاوى القضائية ضد مجموعة من الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية نشر وتداول صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء جرى فبركتها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ونُسبت إليها زورًا.
في أجواء عائلية مميّزة، احتفل الفنان السوري معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي بعيد ميلاد ابنتهما الوحيدة ساندرا العاشر، وسط أجواء من الفرح والاحتفال.