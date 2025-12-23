ماغي بوغصن ضيفة نيشان في Neshan X

وخلال الحلقة، تكشف محطات مفصلية من مسيرتها الفنية والشخصية، وتتحدث بصراحة عن التحديات التي واجهتها، والضغوط التي رافقت نجاحها، إضافة إلى مواقف خاصة تُعرض للمرة الأولى، في حوار مباشر مع الإعلامي نيشان.

ويُعرض اللقاء تحت وسم NeshanxMaguy مساء الثلاثاء عند الساعة 21:30 عبر شاشة ، بالتزامن مع بثه على الجديد فن عبر ، في حلقة يُتوقع أن تحظى بتفاعل واسع لما تحمله من مكاشفة وجدانية ورسائل صادقة من واحدة من أبرز نجمات الدراما .