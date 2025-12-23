الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
ماغي بوغصن ضيفة نيشان في Neshan X
ماغي بوغصن ضيفة نيشان في Neshan X
ماغي بوغصن ضيفة نيشان في Neshan X

فن

2025-12-23 | 07:44
ماغي بوغصن ضيفة نيشان في Neshan X
Aljadeed
ماغي بوغصن ضيفة نيشان في Neshan X

تطلّ سوبر ستار الدراما اللبنانية ماغي بو غصن ضيفةً على الحلقة الثانية من برنامج Neshan X، في لقاء يحمل طابعًا إنسانيًا صريحًا، تمتزج فيه الدموع بالاعترافات والتصريحات الجريئة، في واحدة من أكثر إطلالاتها التلفزيونية عمقًا وشفافية.

وخلال الحلقة، تكشف ماغي بو غصن محطات مفصلية من مسيرتها الفنية والشخصية، وتتحدث بصراحة عن التحديات التي واجهتها، والضغوط التي رافقت نجاحها، إضافة إلى مواقف خاصة تُعرض للمرة الأولى، في حوار مباشر مع الإعلامي نيشان.

ويُعرض اللقاء تحت وسم NeshanxMaguy مساء الثلاثاء عند الساعة 21:30 عبر شاشة قناة الجديد، بالتزامن مع بثه على قناة الجديد فن عبر يوتيوب، في حلقة يُتوقع أن تحظى بتفاعل واسع لما تحمله من مكاشفة وجدانية ورسائل صادقة من واحدة من أبرز نجمات الدراما اللبنانية.

اقرأ ايضا في فن

أحمد الفيشاوي ينهار في عزاء والدته سمية الألفي ويمنع التصوير
08:28

أحمد الفيشاوي ينهار في عزاء والدته سمية الألفي ويمنع التصوير

بعد غيابه عن جنازة والدته الفنانة الراحلة سمية الألفي بسبب تواجده في الولايات المتحدة الأميركية، حرص الفنان أحمد الفيشاوي على حضور عزائها برفقة شقيقه عمر، لاستقبال المعزين من النجوم ومحبي الراحلة.

08:28

أحمد الفيشاوي ينهار في عزاء والدته سمية الألفي ويمنع التصوير

بعد غيابه عن جنازة والدته الفنانة الراحلة سمية الألفي بسبب تواجده في الولايات المتحدة الأميركية، حرص الفنان أحمد الفيشاوي على حضور عزائها برفقة شقيقه عمر، لاستقبال المعزين من النجوم ومحبي الراحلة.

هيفاء وهبي تتحرك قضائيًا ضد حسابات فبركت صورًا ومقاطع بالذكاء الاصطناعي
07:39

هيفاء وهبي تتحرك قضائيًا ضد حسابات فبركت صورًا ومقاطع بالذكاء الاصطناعي

اتخذت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إجراءات قانونية حازمة، تمثّلت في رفع عدد من الدعاوى القضائية ضد مجموعة من الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية نشر وتداول صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء جرى فبركتها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ونُسبت إليها زورًا.

07:39

هيفاء وهبي تتحرك قضائيًا ضد حسابات فبركت صورًا ومقاطع بالذكاء الاصطناعي

اتخذت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إجراءات قانونية حازمة، تمثّلت في رفع عدد من الدعاوى القضائية ضد مجموعة من الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية نشر وتداول صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء جرى فبركتها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ونُسبت إليها زورًا.

أجواء عائلية لافتة في عيد ميلاد ابنة معتصم النهار
07:15

أجواء عائلية لافتة في عيد ميلاد ابنة معتصم النهار

في أجواء عائلية مميّزة، احتفل الفنان السوري معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي بعيد ميلاد ابنتهما الوحيدة ساندرا العاشر، وسط أجواء من الفرح والاحتفال.

07:15

أجواء عائلية لافتة في عيد ميلاد ابنة معتصم النهار

في أجواء عائلية مميّزة، احتفل الفنان السوري معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي بعيد ميلاد ابنتهما الوحيدة ساندرا العاشر، وسط أجواء من الفرح والاحتفال.

أحمد الفيشاوي ينهار في عزاء والدته سمية الألفي ويمنع التصوير
08:28
هيفاء وهبي تتحرك قضائيًا ضد حسابات فبركت صورًا ومقاطع بالذكاء الاصطناعي
07:39
أجواء عائلية لافتة في عيد ميلاد ابنة معتصم النهار
07:15
عملية جراحية في القلب لزوجة أوزان أكبابا نجم "الهيبة" النسخة التركية
07:12

