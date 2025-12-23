لحظة إنسانية.. يارا السكري تحتضن ليلى قبل آخر جرعة كيماوي

ونشرت يارا عبر حسابها الرسمي على " " صوراً لها مع ليلى، وعلّقت عليها:"النهاردة زارتني ليلى القمر محاربة السرطان، كانت رايحة المستشفى تاخد آخر جرعة كيماوي وعدّت عليا قبل ما تروح".

وأضافت السكري في منشورها:

"بحبك يا لولو ونوّرتيني، وأنا اللي مبسوطة إني شوفتك، عشان إنتي اللي اديتيلي إيجابية. ربّنا يتمم شفاكي على خير".

على صعيد آخر، ردّت يارا السكري بأسلوب ساخر على التي ترددت حول ارتباطها بالفنان العوضي، بعد تعاونهما العام الماضي في مسلسل "فهد البطل"، واستمرار التعاون هذا العام في مسلسل "علي كلاي".

وقالت يارا في تصريحات على هامش حضورها حفل منصة "شاهد":

"أوعدكم إن اللي جاي في 2026 هيكون حاجة مختلفة وفي ليفل تاني، أنا قلقانة شوية بس إن شاء العمل هيكسّر ".

وأضافت: "العوضي له جمهور كبير بيحبّه، وشوفت ده بعيني، وكان أول عمل أمثّل فيه معاه واتشاف".

وعن شائعات ارتباطها بالعوضي، أكدت: "الإشاعات ورانا دايماً، ومش بتزعجني، معنديش مشكلة فيها. بقول إنها مش حقيقية بس الناس مش عايزة تسمع، فخلاص معنديش ، الإشاعات ورانا رمضان ده والجاي، والعوضي له جمهوره".