لحظة إنسانية.. يارا السكري تحتضن ليلى قبل آخر جرعة كيماوي
لحظة إنسانية.. يارا السكري تحتضن ليلى قبل آخر جرعة كيماوي
لحظة إنسانية.. يارا السكري تحتضن ليلى قبل آخر جرعة كيماوي

فن

2025-12-23 | 08:36
لحظة إنسانية.. يارا السكري تحتضن ليلى قبل آخر جرعة كيماوي
وثّقت الفنانة يارا السكري لحظة إنسانية مؤثرة، عندما زارتها الطفلة ليلى، محاربة السرطان، قبل توجهها إلى المستشفى لتلقي آخر جرعة من العلاج الكيماوي.

ونشرت يارا عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" صوراً لها مع ليلى، وعلّقت عليها:"النهاردة زارتني ليلى القمر محاربة السرطان، كانت رايحة المستشفى تاخد آخر جرعة كيماوي وعدّت عليا قبل ما تروح".

وأضافت السكري في منشورها:
"بحبك يا لولو ونوّرتيني، وأنا اللي مبسوطة إني شوفتك، عشان إنتي اللي اديتيلي طاقة إيجابية. ربّنا يتمم شفاكي على خير".

على صعيد آخر، ردّت يارا السكري بأسلوب ساخر على الأخبار التي ترددت حول ارتباطها بالفنان أحمد العوضي، بعد تعاونهما العام الماضي في مسلسل "فهد البطل"، واستمرار التعاون هذا العام في مسلسل "علي كلاي".

وقالت يارا في تصريحات على هامش حضورها حفل منصة "شاهد":
"أوعدكم إن اللي جاي في رمضان 2026 هيكون حاجة مختلفة وفي ليفل تاني، أنا قلقانة شوية بس إن شاء الله العمل هيكسّر الدنيا".

وأضافت: "العوضي له جمهور كبير بيحبّه، وشوفت ده بعيني، وكان أول عمل أمثّل فيه معاه واتشاف".

وعن شائعات ارتباطها بالعوضي، أكدت: "الإشاعات ورانا دايماً، ومش بتزعجني، معنديش مشكلة فيها. بقول إنها مش حقيقية بس الناس مش عايزة تسمع، فخلاص معنديش مانع، الإشاعات ورانا رمضان ده والجاي، والعوضي له جمهوره".

 

