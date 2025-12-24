أجواء دافئة وعفوية… نانسي عجرم وبناتها في مبادرة إنسانية مميّزة

ونشرت عبر حسابها الرسمي على مقطع فيديو وثّق لحظة مفاجأتها الأطفال وغنائها معهم أغنيتها يا عيد، وسط تفاعل كبير من الصغار. وأرفقت الفيديو بتعليق عبّرت فيه عن سعادتها قائلة إن الفرح الذي عاشته لا يوصف، معتبرة أن ما اختبرته نعمة حقيقية، وأن عيد هذا العام هو الأجمل، متمنية أن تتكرر ضحكة الأطفال في كل دقيقة.

وظهرت في المقطع وهي في من السعادة الواضحة، مؤكدة أنها تعيش أعلى درجات الفرح، فيما بدت بناتها ميلا وإيلا وليا يشاركن الأطفال اللعب والغناء، في عائلي إنساني عكس بساطة اللحظة وصدقها، بعيدًا عن الأضواء الرسمية.

وفي سياق متصل، كانت ابنة نانسي الصغرى، ليا، قد لفتت الأنظار في وقت سابق بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي تؤدي أغنية والدتها يا عيد على مسرح مدرستها في عجلتون، خلال احتفال ميلادي اتسم بأجواء عائلية دافئة ومفعمة بالفرح. وشاركت نانسي حينها متابعيها صورًا عائلية جمعتها بليا وزوجها فادي ، إلى جانب مقطع الفيديو، عبر خاصية القصص المصوّرة على حسابها في إنستغرام.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع هذه المشاهد، مثنيًا على الجانب الإنساني والعائلي في شخصية نانسي عجرم، ومشيدًا بقربها من الأطفال وحرصها على مشاركة الفرح معهم، في لفتة عززت مكانتها المحببة في قلوب متابعيها.