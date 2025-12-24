الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
محمد منير يتصدر الترند بسبب حالته الصحية والنقابة تحسم الجدل
محمد منير يتصدر الترند بسبب حالته الصحية والنقابة تحسم الجدل
A-
A+

محمد منير يتصدر الترند بسبب حالته الصحية والنقابة تحسم الجدل

فن

2025-12-24 | 08:59
محمد منير يتصدر الترند بسبب حالته الصحية والنقابة تحسم الجدل
العودة الى الأعلى
Aljadeed
محمد منير يتصدر الترند بسبب حالته الصحية والنقابة تحسم الجدل

تصدّر اسم النجم المصري محمد منير محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب تداول أنباء عن تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، وسط شائعات تحدثت عن دخوله العناية المركزة، ما أثار قلق جمهوره ومحبيه.

وفي توضيح رسمي، أكد مصدر من نقابة المهن الموسيقية في تصريحات خاصة أن ما تم تداوله بشأن نقل محمد منير إلى العناية المركزة عارٍ تمامًا من الصحة، موضحًا أن الفنان شعر بضيق في التنفس نتيجة إصابته بنزلة برد، الأمر الذي استدعى توجهه إلى أحد المستشفيات للاطمئنان على حالته الصحية فقط.

وأضاف المصدر أن محمد منير خضع لعدد من الفحوصات الطبية كإجراء احترازي، وذلك للتأكد من عدم إصابته بالمتحور الجديد لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن حالته الصحية لم تكن مقلقة، وأن الفحوصات جاءت للاطمئنان ليس أكثر.

من جهتها، أكدت نادية مصطفى، المتحدثة باسم النقابة، أن محمد منير غادر المستشفى ويقيم حاليًا في منزله، موضحة أن حالته مستقرة ويتمتع بصحة جيدة، نافية كل ما تردد حول تدهور وضعه الصحي.

وعلى الصعيد الفني، يستعد محمد منير للعودة بقوة إلى الحفلات الجماهيرية، إذ من المقرر أن تحيي مدينة دبي حفلًا فنيًا ضخمًا يجمعه بنجم الراب ويجز يوم 17 يناير المقبل، في حدث يُعد الأول من نوعه الذي يجمع النجمين على المسرح في لقاء مباشر.

ويمثل هذا الحفل أول تعاون حي بين منير وويجز بعد نجاح كليب كلام فرسان، الذي تصدّر التريند فور طرحه على يوتيوب وحقق تفاعلًا واسعًا بين مختلف الفئات العمرية.

ويُعد الحفل أيضًا عودة مهمة لمحمد منير إلى المسارح بعد فترة ابتعاد قصيرة عن الحفلات المباشرة، خاصة بعد طرحه لأغنيته الأخيرة الذوق العالي بمشاركة الفنان تامر حسني خلال موسم الصيف الماضي، والتي حققت نجاحًا لافتًا على المنصات الرقمية، مؤكدة استمرار حضوره القوي على الساحة الفنية.

اقرأ ايضا في فن

وفاة المخرج والفنان الفلسطيني محمد بكري بعد معاناة مع المرض
11:32

وفاة المخرج والفنان الفلسطيني محمد بكري بعد معاناة مع المرض

فقدت الساحة الفنية الفلسطينية والعربية، اليوم الأربعاء، المخرج والفنان الفلسطيني محمد بكري عن عمر ناهز 72 عامًا، بعد معاناة مع أمراض في القلب والرئتين خلال الفترة الأخيرة، وفق ما أعلنت عائلته.

11:32

وفاة المخرج والفنان الفلسطيني محمد بكري بعد معاناة مع المرض

فقدت الساحة الفنية الفلسطينية والعربية، اليوم الأربعاء، المخرج والفنان الفلسطيني محمد بكري عن عمر ناهز 72 عامًا، بعد معاناة مع أمراض في القلب والرئتين خلال الفترة الأخيرة، وفق ما أعلنت عائلته.

أجواء دافئة وعفوية… نانسي عجرم وبناتها في مبادرة إنسانية مميّزة
Play
08:57
Play

أجواء دافئة وعفوية… نانسي عجرم وبناتها في مبادرة إنسانية مميّزة

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أجواء الفرح بعيد الميلاد مع أحد مراكز الأطفال، في مبادرة إنسانية دافئة رافقتها فيها بناتها ميلا وإيلا وليا، حيث سادت الأجواء مشاعر عفوية مليئة بالبهجة والضحكات.

08:57

أجواء دافئة وعفوية… نانسي عجرم وبناتها في مبادرة إنسانية مميّزة

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أجواء الفرح بعيد الميلاد مع أحد مراكز الأطفال، في مبادرة إنسانية دافئة رافقتها فيها بناتها ميلا وإيلا وليا، حيث سادت الأجواء مشاعر عفوية مليئة بالبهجة والضحكات.

لحظة سقوط محمد امام في كواليس التصوير تتصدر الترند
07:51

لحظة سقوط محمد امام في كواليس التصوير تتصدر الترند

تصدّر الفنان المصري محمد إمام تريند منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما شارك متابعيه مقطع فيديو وثّق لحظة سقوطه أثناء تصوير أحد مشاهد الأكشن في كواليس مسلسله الجديد الكينج، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2026، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهوره.

07:51

لحظة سقوط محمد امام في كواليس التصوير تتصدر الترند

تصدّر الفنان المصري محمد إمام تريند منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما شارك متابعيه مقطع فيديو وثّق لحظة سقوطه أثناء تصوير أحد مشاهد الأكشن في كواليس مسلسله الجديد الكينج، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2026، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهوره.

اخترنا لك
وفاة المخرج والفنان الفلسطيني محمد بكري بعد معاناة مع المرض
11:32
أجواء دافئة وعفوية… نانسي عجرم وبناتها في مبادرة إنسانية مميّزة
08:57
لحظة سقوط محمد امام في كواليس التصوير تتصدر الترند
07:51
أجواء ميلادية وتصريحات جريئة في حلقة جديدة من المؤثر الحقيقي
07:15

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025