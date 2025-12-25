شقيق سيرين عبد النور المغترب يفاجئها عشية عيد الميلاد وفيديو مؤثر يتصدر

View this post on Instagram
لا يزال اسم الإعلامي عمرو أديب يتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول أنباء عن انفصاله عن زوجته الإعلامية لميس الحديدي بعد زواج دام أكثر من ربع قرن، من دون صدور بيان رسمي يؤكد أو ينفي الخبر حتى اللحظة.
أنهى الإعلامي المصري عمرو أديب زواجه من الإعلامية لميس الحديدي بعد علاقة زوجية امتدت لأكثر من خمسة وعشرين عامًا، شكّلا خلالها واحدًا من أشهر وأقوى الثنائيات الإعلامية في مصر والعالم العربي، سواء على مستوى الحضور المهني أو الحياة الأسرية.
علّقت الفنانة حنان مطاوع على واقعة الصور المتداولة للفنانة ريهام عبد الغفور، معتبرة أن ما حدث يتجاوز كونه حادثة فردية، ليكشف عن أزمة حقيقية تتعلق بحدود الخصوصية واحترام الفنانين في الفعاليات العامة وعلى منصات التواصل الاجتماعي.