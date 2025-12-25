شقيق سيرين عبد النور المغترب يفاجئها عشية عيد الميلاد وفيديو مؤثر يتصدر

المشهد الأكثر تأثيرًا كان ردّة فعل شقيقتها سابين التي لم تتمالك نفسها عند رؤيته، فانهارت من شدة التأثر في لحظة عفوية وثّقتها مقاطع وصور انتشرت سريعًا عبر . التفاعل الجماهيري كان واسعًا، إذ اعتبر المتابعون أن هذه اللحظات تختصر معنى الحقيقي القائم على العائلة واللقاء بعد الفراق، بعيدًا عن الأضواء والبهرجة.سيرين بدت متأثرة بدورها، وحرصت على مشاركة جمهورها هذه اللحظة الخاصة، مؤكدة أن اجتماع العائلة يبقى أعظم هدية في الأعياد، فيما أثنى الجمهور على صدق المشاعر التي جمعت الشقيقتين وشقيقهما في ليلة حملت دفئًا استثنائيًا ورسالة واضحة: العيد يبدأ من البيت.