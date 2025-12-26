ابنة نيكول سابا ترد على التعليقات المسيئة لوالدتها..هذا ما كشفته

أطلّت الممثلة نيكول في حلقة لافتة من برنامج المؤثّر الحقيقي، إلى جانب الإعلامية كركي، وبمشاركة عدد من المؤثّرين، من بينهم رغدة كيوميجيان، باتريك داوود ويارا أبو ، في حلقة اتّسمت بطابع مختلف عن المعتاد.

الحلقة حملت مزيجًا كثيفًا من المشاعر، الاعترافات الصادقة والمواقف غير المتوقعة، حيث تنقّل الحوار بين مواضيع شخصية وإنسانية وأخرى فنية، وسط تفاعل واضح بين الضيوف. وبرز حضور نيكول بشكل خاص، بعدما أدلت بتصريحات أثارت جدلًا واسعًا، لا سيما تلك المتعلقة بابنتها وتعاملها مع التعليقات السلبية على .

وأوضحت سابا أنها في بعض الأحيان تنفعل وتردّ على التعليقات المسيئة التي تطال والدتها، مؤكدة أنها تفعل ذلك بدافع الحماية، وأشارت إلى أنها قد تلجأ أحيانًا للرد من حساب آخر. وأضافت أنها تعمل على تحضير ابنتها نفسيًا للتعامل مع هذا وما يحمله من ضغوط وانتقادات، في إشارة إلى تأثير على الأطفال وعائلات المشاهير.

كما كشفت نيكول سابا خلال الحلقة أن ابنتها بدأت تُظهر ميولًا فنية واضحة، سواء في التمثيل أو الغناء، مؤكدة أنها تتابع هذه المؤشرات باهتمام، مع حرصها على أن تنمو هذه الميول بشكل طبيعي بعيدًا عن أي ضغط أو استغلال مبكر.

الحلقة عكست أجواء مختلفة من «المؤثّر الحقيقي»، حيث جمعت بين الصراحة والبعد الإنساني، وفتحت الباب أمام نقاشات لامست حياة الضيوف الشخصية وتجاربهم، ما ساهم في تفاعل واسع من الجمهور، وكرّس الحلقة كواحدة من أكثر الحلقات تداولًا وحديثًا على منصات التواصل الاجتماعي.