4 آب "الحقيقة الضائعة"
ابنة نيكول سابا ترد على التعليقات المسيئة لوالدتها..هذا ما كشفته
ابنة نيكول سابا ترد على التعليقات المسيئة لوالدتها..هذا ما كشفته
ابنة نيكول سابا ترد على التعليقات المسيئة لوالدتها..هذا ما كشفته

2025-12-26 | 14:00
ابنة نيكول سابا ترد على التعليقات المسيئة لوالدتها..هذا ما كشفته
ابنة نيكول سابا ترد على التعليقات المسيئة لوالدتها..هذا ما كشفته

أطلّت الممثلة اللبنانية نيكول سابا في حلقة لافتة من برنامج المؤثّر الحقيقي، إلى جانب الإعلامية ريما كركي، وبمشاركة عدد من المؤثّرين، من بينهم رغدة كيوميجيان، باتريك داوود ويارا أبو منصف، في حلقة اتّسمت بطابع مختلف عن المعتاد.

الحلقة حملت مزيجًا كثيفًا من المشاعر، الاعترافات الصادقة والمواقف غير المتوقعة، حيث تنقّل الحوار بين مواضيع شخصية وإنسانية وأخرى فنية، وسط تفاعل واضح بين الضيوف. وبرز حضور نيكول سابا بشكل خاص، بعدما أدلت بتصريحات أثارت جدلًا واسعًا، لا سيما تلك المتعلقة بابنتها وتعاملها مع التعليقات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت سابا أنها في بعض الأحيان تنفعل وتردّ على التعليقات المسيئة التي تطال والدتها، مؤكدة أنها تفعل ذلك بدافع الحماية، وأشارت إلى أنها قد تلجأ أحيانًا للرد من حساب آخر. وأضافت أنها تعمل على تحضير ابنتها نفسيًا للتعامل مع هذا العالم وما يحمله من ضغوط وانتقادات، في إشارة إلى تأثير السوشيال ميديا على الأطفال وعائلات المشاهير.
كما كشفت نيكول سابا خلال الحلقة أن ابنتها بدأت تُظهر ميولًا فنية واضحة، سواء في التمثيل أو الغناء، مؤكدة أنها تتابع هذه المؤشرات باهتمام، مع حرصها على أن تنمو هذه الميول بشكل طبيعي بعيدًا عن أي ضغط أو استغلال مبكر.
الحلقة عكست أجواء مختلفة من «المؤثّر الحقيقي»، حيث جمعت بين الصراحة والبعد الإنساني، وفتحت الباب أمام نقاشات لامست حياة الضيوف الشخصية وتجاربهم، ما ساهم في تفاعل واسع من الجمهور، وكرّس الحلقة كواحدة من أكثر الحلقات تداولًا وحديثًا على منصات التواصل الاجتماعي.

اول ظهور لـ محمود حميدة بعد خروجه من المستشفى
04:39

اول ظهور لـ محمود حميدة بعد خروجه من المستشفى

ظهر الفنان المصري محمود حميدة في صورة حديثة طمأن من خلالها جمهوره على حالته الصحية، وذلك بعد أيام من خضوعه لمتابعة طبية إثر تعرضه لوعكة مفاجئة استلزمت نقله إلى المستشفى وإجراء فحوصات شاملة.

04:39

اول ظهور لـ محمود حميدة بعد خروجه من المستشفى

ظهر الفنان المصري محمود حميدة في صورة حديثة طمأن من خلالها جمهوره على حالته الصحية، وذلك بعد أيام من خضوعه لمتابعة طبية إثر تعرضه لوعكة مفاجئة استلزمت نقله إلى المستشفى وإجراء فحوصات شاملة.

أيتن عامر تعيد طرح رأيها في تعدد الزوجات وتثير الجدل على "اكس"
04:32

أيتن عامر تعيد طرح رأيها في تعدد الزوجات وتثير الجدل على "اكس"

أثارت الفنانة أيتن عامر موجة جديدة من النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما عبّرت مجددًا عن موقفها من قضية تعدد الزوجات، معتبرة أن التعدد حق شرعي للرجل، مقابل امتلاك الزوجة كامل الحرية في اتخاذ قرارها بالاستمرار في الزواج أو اللجوء إلى الطلاق.

04:32

أيتن عامر تعيد طرح رأيها في تعدد الزوجات وتثير الجدل على "اكس"

أثارت الفنانة أيتن عامر موجة جديدة من النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما عبّرت مجددًا عن موقفها من قضية تعدد الزوجات، معتبرة أن التعدد حق شرعي للرجل، مقابل امتلاك الزوجة كامل الحرية في اتخاذ قرارها بالاستمرار في الزواج أو اللجوء إلى الطلاق.

عمرو اديب ولميس الحديدي يتجاهلان الانفصال
04:28

عمرو اديب ولميس الحديدي يتجاهلان الانفصال

في مشهد لافت بعد إعلان انفصالهما رسميًا، اختار كلٌّ من الإعلامي عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي توجيه بوصلتهما نحو الحدث الرياضي الأبرز، متجاهلين تمامًا الحديث عن تفاصيل الطلاق، وذلك عقب فوز المنتخب المصري على جنوب إفريقيا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس إفريقيا المقامة في المغرب.

04:28

عمرو اديب ولميس الحديدي يتجاهلان الانفصال

في مشهد لافت بعد إعلان انفصالهما رسميًا، اختار كلٌّ من الإعلامي عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي توجيه بوصلتهما نحو الحدث الرياضي الأبرز، متجاهلين تمامًا الحديث عن تفاصيل الطلاق، وذلك عقب فوز المنتخب المصري على جنوب إفريقيا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس إفريقيا المقامة في المغرب.

اول ظهور لـ محمود حميدة بعد خروجه من المستشفى
04:39
أيتن عامر تعيد طرح رأيها في تعدد الزوجات وتثير الجدل على "اكس"
04:32
عمرو اديب ولميس الحديدي يتجاهلان الانفصال
04:28
حلقة جديدة من المؤثر الحقيقي مع نيكول سابا وعدد من ابرز مؤثري الوطن العربي
14:30

