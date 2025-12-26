الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
حلقة جديدة من المؤثر الحقيقي مع نيكول سابا وعدد من ابرز مؤثري الوطن العربي
حلقة جديدة من المؤثر الحقيقي مع نيكول سابا وعدد من ابرز مؤثري الوطن العربي
A-
A+

حلقة جديدة من المؤثر الحقيقي مع نيكول سابا وعدد من ابرز مؤثري الوطن العربي

فن

2025-12-26 | 14:30
حلقة جديدة من المؤثر الحقيقي مع نيكول سابا وعدد من ابرز مؤثري الوطن العربي
العودة الى الأعلى
Aljadeed
حلقة جديدة من المؤثر الحقيقي مع نيكول سابا وعدد من ابرز مؤثري الوطن العربي

أطلّت الممثلة اللبنانية نيكول سابا في حلقة استثنائية من برنامج المؤثّر الحقيقي، إلى جانب الإعلامية ريما كركي وعدد من المؤثّرين، من بينهم رغدة كيوميجيان، في حلقة حملت طابعًا مختلفًا بكل تفاصيلها.

الحلقة قدّمت مزيجًا كثيفًا من المشاعر والاعترافات الصادقة والمواقف غير المتوقعة، حيث تنقّل الضيوف بين محطات شخصية وإنسانية عكست عمق التجربة الفردية لكل منهم. وكشف باتريك داوود كواليس خاصة من حياته، متحدثًا عن لقاءات وأحداث شكّلت منعطفات أساسية في مسيرته، ما أضفى على الحوار بعدًا شخصيًا لافتًا.
وشهدت الحلقة لحظات انفعال وتأثّر عاشها الضيوف، بعد عرض قصص عائلية وفيديوهات لامست إحساسهم بروح العيد ومعانيه، لتتحول الأجواء من حوار إلى مشاركة وجدانية صادقة. وبدورها، أطلت نيكول سابا بتصريحات وُصفت بالجريئة، تناولت خلالها واقع الوسط الفني، وتجربتها مع الأمومة، إضافة إلى الحديث عن أدوار قدّمتها وأثارت جدلًا واسعًا في مراحل مختلفة من مسيرتها.
من جهتها، فتحت يارا أبو منصف قلبها أمام الجمهور، متحدثة عن تجربة شخصية مؤلمة، عبّرت من خلالها عن معنى خسارة روح العيد، في شهادة إنسانية لاقت تفاعلًا واضحًا من الحاضرين والمشاهدين.
ولم تخلُ الحلقة من أجواء الفرح والضحك، إذ تضمّنت سكتشًا تمثيليًا طريفًا، إلى جانب مفاجآت «سانتا الجديد»، كما شهدت أداءً مؤثرًا لأغنية «ليلة عيد» بلغة الإشارة، في مشهد حمل رسالة إنسانية خاصة.
حلقة «المؤثّر الحقيقي» هذه بدت مختلفة في مضمونها وإيقاعها، جامعةً بين الصراحة، التأثر، والبهجة، ما جعلها محط اهتمام واسع وتفاعل ملحوظ على منصات التواصل الاجتماعي.

 
 

اقرأ ايضا في فن

اول ظهور لـ محمود حميدة بعد خروجه من المستشفى
04:39

اول ظهور لـ محمود حميدة بعد خروجه من المستشفى

ظهر الفنان المصري محمود حميدة في صورة حديثة طمأن من خلالها جمهوره على حالته الصحية، وذلك بعد أيام من خضوعه لمتابعة طبية إثر تعرضه لوعكة مفاجئة استلزمت نقله إلى المستشفى وإجراء فحوصات شاملة.

04:39

اول ظهور لـ محمود حميدة بعد خروجه من المستشفى

ظهر الفنان المصري محمود حميدة في صورة حديثة طمأن من خلالها جمهوره على حالته الصحية، وذلك بعد أيام من خضوعه لمتابعة طبية إثر تعرضه لوعكة مفاجئة استلزمت نقله إلى المستشفى وإجراء فحوصات شاملة.

أيتن عامر تعيد طرح رأيها في تعدد الزوجات وتثير الجدل على "اكس"
04:32

أيتن عامر تعيد طرح رأيها في تعدد الزوجات وتثير الجدل على "اكس"

أثارت الفنانة أيتن عامر موجة جديدة من النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما عبّرت مجددًا عن موقفها من قضية تعدد الزوجات، معتبرة أن التعدد حق شرعي للرجل، مقابل امتلاك الزوجة كامل الحرية في اتخاذ قرارها بالاستمرار في الزواج أو اللجوء إلى الطلاق.

04:32

أيتن عامر تعيد طرح رأيها في تعدد الزوجات وتثير الجدل على "اكس"

أثارت الفنانة أيتن عامر موجة جديدة من النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما عبّرت مجددًا عن موقفها من قضية تعدد الزوجات، معتبرة أن التعدد حق شرعي للرجل، مقابل امتلاك الزوجة كامل الحرية في اتخاذ قرارها بالاستمرار في الزواج أو اللجوء إلى الطلاق.

عمرو اديب ولميس الحديدي يتجاهلان الانفصال
04:28

عمرو اديب ولميس الحديدي يتجاهلان الانفصال

في مشهد لافت بعد إعلان انفصالهما رسميًا، اختار كلٌّ من الإعلامي عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي توجيه بوصلتهما نحو الحدث الرياضي الأبرز، متجاهلين تمامًا الحديث عن تفاصيل الطلاق، وذلك عقب فوز المنتخب المصري على جنوب إفريقيا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس إفريقيا المقامة في المغرب.

04:28

عمرو اديب ولميس الحديدي يتجاهلان الانفصال

في مشهد لافت بعد إعلان انفصالهما رسميًا، اختار كلٌّ من الإعلامي عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي توجيه بوصلتهما نحو الحدث الرياضي الأبرز، متجاهلين تمامًا الحديث عن تفاصيل الطلاق، وذلك عقب فوز المنتخب المصري على جنوب إفريقيا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس إفريقيا المقامة في المغرب.

اخترنا لك
اول ظهور لـ محمود حميدة بعد خروجه من المستشفى
04:39
أيتن عامر تعيد طرح رأيها في تعدد الزوجات وتثير الجدل على "اكس"
04:32
عمرو اديب ولميس الحديدي يتجاهلان الانفصال
04:28
ابنة نيكول سابا ترد على التعليقات المسيئة لوالدتها..هذا ما كشفته
14:00

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025