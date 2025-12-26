حلقة جديدة من المؤثر الحقيقي مع نيكول سابا وعدد من ابرز مؤثري الوطن العربي

الحلقة قدّمت مزيجًا كثيفًا من المشاعر والاعترافات الصادقة والمواقف غير المتوقعة، حيث تنقّل الضيوف بين محطات شخصية وإنسانية عكست عمق التجربة الفردية لكل منهم. وكشف باتريك داوود كواليس خاصة من حياته، متحدثًا عن لقاءات وأحداث شكّلت منعطفات أساسية في مسيرته، ما أضفى على الحوار بعدًا شخصيًا لافتًا.

وشهدت الحلقة لحظات انفعال وتأثّر عاشها الضيوف، بعد عرض قصص عائلية وفيديوهات لامست إحساسهم بروح ومعانيه، لتتحول الأجواء من حوار إلى مشاركة وجدانية صادقة. وبدورها، أطلت نيكول بتصريحات وُصفت بالجريئة، تناولت خلالها واقع الوسط الفني، وتجربتها مع الأمومة، إضافة إلى الحديث عن أدوار قدّمتها وأثارت جدلًا واسعًا في مراحل مختلفة من مسيرتها.

من جهتها، فتحت يارا أبو منصف قلبها أمام الجمهور، متحدثة عن تجربة شخصية مؤلمة، عبّرت من خلالها عن معنى خسارة روح العيد، في شهادة إنسانية لاقت تفاعلًا واضحًا من الحاضرين والمشاهدين.

ولم تخلُ الحلقة من أجواء الفرح والضحك، إذ تضمّنت سكتشًا تمثيليًا طريفًا، إلى جانب مفاجآت «سانتا الجديد»، كما شهدت أداءً مؤثرًا لأغنية «ليلة عيد» بلغة الإشارة، في حمل رسالة إنسانية خاصة.

حلقة «المؤثّر الحقيقي» هذه بدت مختلفة في مضمونها وإيقاعها، جامعةً بين الصراحة، التأثر، والبهجة، ما جعلها محط اهتمام واسع وتفاعل ملحوظ على منصات التواصل الاجتماعي.