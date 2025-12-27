أيتن عامر تعيد طرح رأيها في تعدد الزوجات وتثير الجدل على "اكس"

أثارت الفنانة موجة من على ، بعدما عبّرت مجددًا عن موقفها من قضية تعدد الزوجات، معتبرة أن التعدد حق شرعي للرجل، مقابل امتلاك الزوجة كامل الحرية في اتخاذ قرارها بالاستمرار في الزواج أو اللجوء إلى الطلاق.



التعليق جاء بعد تداول منشور عبر منصة «إكس» استخدم اسم كمثال في نقاش يتعلق بمعايير القبول الاجتماعي لتعدد الزوجات، وهو ما دفع الفنانة إلى توضيح موقفها بشكل مباشر، مؤكدة أن الأمر لا يُقاس بالأمثلة أو الأحكام المسبقة، بل بحقوق واضحة للطرفين.

وأشارت أيتن عامر إلى أن تجربتها الشخصية انتهت بالطلاق، موضحة أنها كانت صاحبة قرار الانفصال، في رسالة فسّرها متابعون على أنها تأكيد على استقلالية قرار في مثل هذه المواقف.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع تصريحاتها، حيث انقسمت الآراء بين من رأى في حديثها طرحًا صريحًا ومتوازنًا، ومن اعتبره مدخلًا لإعادة فتح ملف اجتماعي حساس لا يزال محل جدل في المجتمعات .

فنيًا، تواصل أيتن عامر استعداداتها للمشاركة في موسم 2026 من خلال مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»، بعد اعتذارها عن عمل درامي آخر بسبب تعارض مواعيد التصوير، لتبقى حاضرة فنيًا بالتوازي مع الجدل الذي يرافق تصريحاتها على المنصات الرقمية.