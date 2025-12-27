اول ظهور لـ محمود حميدة بعد خروجه من المستشفى

الظهور الجديد جاء بعد فترة غياب قصيرة عن الأضواء، تزامنت مع انتشار تساؤلات حول وضعه الصحي، قبل أن تُتداول صورة له بدت فيها ملامح الاستقرار والتحسّن واضحة، ما أعاد الهدوء إلى محبيه ومتابعيه.
الصورة، التي نشرها الكاتب والناقد أسامة عبد الفتاح
عبر حسابه على «فيسبوك»، حظيت بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي
، حيث اعتبرها الجمهور رسالة غير مباشرة تؤكد تجاوز الفنان المرحلة الأصعب من الأزمة الصحية.
وتوالت التعليقات التي حملت عبارات الدعم والدعاء، مع إشادة بعودة محمود حميدة للظهور بحالة جيدة، في وقت شدد فيه متابعون على مكانته الفنية وحضورِه المؤثر في الساحة الفنية العربية
.
ويأتي ذلك في ظل استمرار نشاطه الفني، إذ يُنتظر عرض فيلمه الجديد «شكوى رقم 713317»، فيما كان آخر ظهوره الدرامي في مسلسل «ولاد الشمس» خلال موسم رمضان
2025، ما يعكس استمرارية عطائه الفني رغم الظرف الصحي الطارئ.