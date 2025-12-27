اول ظهور لـ محمود حميدة بعد خروجه من المستشفى

ظهر الفنان المصري محمود حميدة في صورة حديثة طمأن من خلالها جمهوره على حالته الصحية، وذلك بعد أيام من خضوعه لمتابعة طبية إثر تعرضه لوعكة مفاجئة استلزمت نقله إلى المستشفى وإجراء فحوصات شاملة.



الظهور الجديد جاء بعد فترة غياب قصيرة عن الأضواء، تزامنت مع انتشار تساؤلات حول وضعه الصحي، قبل أن تُتداول صورة له بدت فيها ملامح الاستقرار والتحسّن واضحة، ما أعاد الهدوء إلى محبيه ومتابعيه.

الصورة، التي نشرها الكاتب والناقد أسامة عبر حسابه على «فيسبوك»، حظيت بتفاعل واسع على ، حيث اعتبرها الجمهور رسالة غير مباشرة تؤكد تجاوز الفنان المرحلة الأصعب من الأزمة الصحية.

وتوالت التعليقات التي حملت عبارات الدعم والدعاء، مع إشادة بعودة محمود حميدة للظهور بحالة جيدة، في وقت شدد فيه متابعون على مكانته الفنية وحضورِه المؤثر في الساحة الفنية .

ويأتي ذلك في ظل استمرار نشاطه الفني، إذ يُنتظر عرض فيلمه الجديد «شكوى رقم 713317»، فيما كان آخر ظهوره الدرامي في مسلسل «ولاد الشمس» خلال موسم 2025، ما يعكس استمرارية عطائه الفني رغم الظرف الصحي الطارئ.