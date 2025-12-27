عمرو اديب ولميس الحديدي يتجاهلان الانفصال

عمرو أديب عبّر عبر حسابه الرسمي عن إعجابه بأداء نجم المنتخب صلاح، مشيدًا بثقته وحسمه للمباراة من ركلة جزاء، في تعليق لقي انتشارًا واسعًا رغم إغلاق خاصية الردود.من جهتها، تفاعلت لميس الحديدي مع الفوز بعد فترة قصيرة، مؤكدة دعمها الكامل لمنتخب الفراعنة، ومثنية على الروح القتالية للاعبين، خاصة في ظل استكمال المباراة بعشرة لاعبين، كما أشادت بأداء الحارس محمد الشناوي ودوره الحاسم في الحفاظ على النتيجة.ويأتي هذا التفاعل المتزامن ليعكس استمرار الطرفين بالابتعاد عن أي سجال شخصي علني، بعد إنهاء زواج دام أكثر من 25 عامًا، شكّلا خلاله أحد أبرز الإعلامية في مصر، في وقت فضّلا فيه إبقاء حياتهما الخاصة خارج دائرة العام.