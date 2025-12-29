الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ظهور نادر لطيبة ابنة روبي خلال حفلها في دبي
ظهور نادر لطيبة ابنة روبي خلال حفلها في دبي
A-
A+

ظهور نادر لطيبة ابنة روبي خلال حفلها في دبي

فن

2025-12-29 | 05:58
ظهور نادر لطيبة ابنة روبي خلال حفلها في دبي
العودة الى الأعلى
Aljadeed
ظهور نادر لطيبة ابنة روبي خلال حفلها في دبي

لفتت طيبة، ابنة الفنانة المصرية روبي، الأنظار خلال ظهور نادر لها في حفل والدتها الذي أُقيم في دبي مساء أمس، في لحظة حظيت بتفاعل واسع من الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الحفل، تداول الحضور مقاطع وصور لظهور طيبة إلى جانب والدتها، في مشهد عفوي أعاد إلى الواجهة تساؤلات الجمهور المتكررة حولها، لا سيما مع حرص روبي الدائم على إبعاد ابنتها عن الأضواء والإعلام. وبدت طيبة في إطلالة بسيطة وهادئة، ما زاد من اهتمام المتابعين الذين عبّروا عن إعجابهم بالعلاقة الواضحة بين الأم وابنتها.

ويُعد هذا الظهور من اللحظات النادرة التي تشارك فيها طيبة والدتها مناسبة فنية علنية، إذ اعتادت روبي الفصل بين حياتها الفنية وحياتها العائلية، مكتفية بمشاركة جمهورها تفاصيل أعمالها الفنية فقط.

وتفاعل الجمهور مع المشهد على المنصات الاجتماعية، معتبرين أن ظهور طيبة أضفى لمسة إنسانية خاصة على الحفل، وأعاد طرح سؤال قديم جديد: «فين طيبة؟»، الذي تحوّل هذه المرة إلى لحظة حضور لافتة وخاطفة على مسرح دبي.

اقرأ ايضا في فن

وفاة والدة هاني رمزي بعد صراع مع المرض وأول تعليق له محزن
08:08

وفاة والدة هاني رمزي بعد صراع مع المرض وأول تعليق له محزن

رحلت عن عالمنا اليوم الإثنين 29 ديسمبر والدة الفنان هاني رمزي، بعد صراع طويل مع المرض، في خبر أحزن الوسط الفني وجمهوره، وخلّف حالة من التعاطف الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

08:08

وفاة والدة هاني رمزي بعد صراع مع المرض وأول تعليق له محزن

رحلت عن عالمنا اليوم الإثنين 29 ديسمبر والدة الفنان هاني رمزي، بعد صراع طويل مع المرض، في خبر أحزن الوسط الفني وجمهوره، وخلّف حالة من التعاطف الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصية أحمد دقدق قبل وفاته تثير تفاعلًا واسعًا: احذفوا أغانيّ
07:44

وصية أحمد دقدق قبل وفاته تثير تفاعلًا واسعًا: احذفوا أغانيّ

توفي مطرب المهرجانات أحمد دقدق صباح أمس بعد صراع طويل مع مرض السرطان، عن عمر 30 عامًا، ما خلّف حالة من الحزن بين جمهوره وأصدقائه في الوسط الفني.

07:44

وصية أحمد دقدق قبل وفاته تثير تفاعلًا واسعًا: احذفوا أغانيّ

توفي مطرب المهرجانات أحمد دقدق صباح أمس بعد صراع طويل مع مرض السرطان، عن عمر 30 عامًا، ما خلّف حالة من الحزن بين جمهوره وأصدقائه في الوسط الفني.

صدور الحكم النهائي بحق الممثلة الكويتية الهام الفضالة بقضية امن الدولة
06:41

صدور الحكم النهائي بحق الممثلة الكويتية الهام الفضالة بقضية امن الدولة

قضت محكمة الجنايات ببراءة الفنانة إلهام الفضالة من تهمة نشر أخبار كاذبة في قضية أمن الدولة، ويأتي الحكم ليضع حدًا للجدل القانوني الذي رافق القضية خلال الفترة الماضية.

06:41

صدور الحكم النهائي بحق الممثلة الكويتية الهام الفضالة بقضية امن الدولة

قضت محكمة الجنايات ببراءة الفنانة إلهام الفضالة من تهمة نشر أخبار كاذبة في قضية أمن الدولة، ويأتي الحكم ليضع حدًا للجدل القانوني الذي رافق القضية خلال الفترة الماضية.

اخترنا لك
وفاة والدة هاني رمزي بعد صراع مع المرض وأول تعليق له محزن
08:08
وصية أحمد دقدق قبل وفاته تثير تفاعلًا واسعًا: احذفوا أغانيّ
07:44
صدور الحكم النهائي بحق الممثلة الكويتية الهام الفضالة بقضية امن الدولة
06:41
بشار إسماعيل يناشد قادة الإمارات والسعودية ومصر للتدخل لمنع الفتنة في سوريا
05:59

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025