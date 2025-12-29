صدور الحكم النهائي بحق الممثلة الكويتية الهام الفضالة بقضية امن الدولة

وفي وقت سابق، مثلت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة أمام محكمة الجنايات في أولى جلسات محاكمتها على خلفية قضية تتعلق بنشر أخبار كاذبة واتهامات مرتبطة بأمن الدولة. وخلال الجلسة، نفت الفضالة جميع التهم الموجهة إليها، مؤكدة أنها لم تقم بنشر أي معلومات مضللة.
رحلت عن عالمنا اليوم الإثنين 29 ديسمبر والدة الفنان هاني رمزي، بعد صراع طويل مع المرض، في خبر أحزن الوسط الفني وجمهوره، وخلّف حالة من التعاطف الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
توفي مطرب المهرجانات أحمد دقدق صباح أمس بعد صراع طويل مع مرض السرطان، عن عمر 30 عامًا، ما خلّف حالة من الحزن بين جمهوره وأصدقائه في الوسط الفني.
ناشد الفنان السوري بشار إسماعيل قادة كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية التدخل العاجل للمساعدة في منع الفتنة في سوريا، وذلك على خلفية ارتفاع منسوب التوتر المرتبط بالأحداث التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة.