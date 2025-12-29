وصية أحمد دقدق قبل وفاته تثير تفاعلًا واسعًا: احذفوا أغانيّ

وكشف شحتة كاريكا عن تفاصيل مؤثرة من الأيام في حياة الراحل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج أخيرة المذاع عبر ON مع ، مؤكدًا أن دقدق كان يتمتع بأخلاق عالية، واصفًا إياه بالشخص المحترم وطيب القلب، الذي يحب الخير ويسعى دائمًا لمساعدة الآخرين.

وقال كاريكا إن الراحل عانى من المرض لمدة عام كامل، مضيفًا أنه كان من أفضل الأشخاص الذين التقى بهم في حياته، معتبرًا أن خفف عنه في ليكرمه في الآخرة.

كما كشف عن وصية مؤثرة طلبها منه دقدق قبل وفاته، حيث عبّر عن رغبته في ترك الغناء وفتح مشروع خاص، وطلب في حال وفاته حذف جميع أغانيه، معتبرًا ذلك أمانة.

وأوضح كاريكا أن الفن بالنسبة لهما كان وسيلة لإسعاد الناس، مؤكدًا أن أعمالهما لم تكن تحمل إساءة، بل كانت تعبر عن الفرح وحب . وأضاف أنه بدوره أوصى بحذف أعماله الغنائية بعد وفاته، مشددًا على أن كل إنسان يُحاسب على ما قدّمه في حياته.

، أكد خال أحمد دقدق أن الراحل كان متزوجًا ولديه طفلان يبلغان من العمر أربع سنوات وثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن الأسرة ستلتزم بتنفيذ وصيته بحذف أغانيه.