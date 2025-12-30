سرقة منزل عائلة علي الديك في اللاذقية وشقيقه عمار الديك يتدخل

وبحسب ما جرى تداوله، فإن السيد عمار الديك، شقيق الفنان، فوجئ بوجود عنصر داخل المنزل في ساعة متأخرة، يرتدي اللثام ويحمل جعبة عسكرية، ما دفعه إلى التدخل المباشر وإلقاء القبض عليه متلبسًا قبل أن يتمكن من الفرار.الحادثة أثارت موجة استنكار ، خصوصًا مع تداول معلومات عن انتماء العنصر إلى فصائل مسلحة، الأمر الذي أعاد فتح حول الانفلات الأمني وحماية الممتلكات الخاصة، حتى في الأحياء المعروفة.في المقابل، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي يوضح ملابسات الحادثة أو الإجراءات المتخذة بحق العنصر الموقوف، فيما طالب ناشطون بفتح تحقيق شفاف ومحاسبة كل من يثبت تورطه، مؤكدين أن أسماء الشخصيات العامة لا يجب أن تكون مدخلًا لتجاوز القانون بل اختبارًا حقيقيًا لتطبيقه على الجميع دون استثناء.