4 آب "الحقيقة الضائعة"
سرقة منزل عائلة علي الديك في اللاذقية وشقيقه عمار الديك يتدخل
سرقة منزل عائلة علي الديك في اللاذقية وشقيقه عمار الديك يتدخل
سرقة منزل عائلة علي الديك في اللاذقية وشقيقه عمار الديك يتدخل

فن

2025-12-30 | 04:41
سرقة منزل عائلة علي الديك في اللاذقية وشقيقه عمار الديك يتدخل
سرقة منزل عائلة علي الديك في اللاذقية وشقيقه عمار الديك يتدخل

تصدّر خبر ضبط عنصر مسلّح متلبّسًا بمحاولة سرقة منزل عائلة الفنان علي الديك في شارع الجمهورية بمدينة اللاذقية مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية، لما يحمله من أبعاد أمنية وحساسية شعبية.

وبحسب ما جرى تداوله، فإن السيد عمار الديك، شقيق الفنان، فوجئ بوجود عنصر داخل المنزل في ساعة متأخرة، يرتدي اللثام ويحمل جعبة عسكرية، ما دفعه إلى التدخل المباشر وإلقاء القبض عليه متلبسًا قبل أن يتمكن من الفرار. 
الحادثة أثارت موجة استنكار واسعة، خصوصًا مع تداول معلومات عن انتماء العنصر إلى فصائل مسلحة، الأمر الذي أعاد فتح النقاش حول الانفلات الأمني وحماية الممتلكات الخاصة، حتى في الأحياء المعروفة. 
في المقابل، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي يوضح ملابسات الحادثة أو الإجراءات المتخذة بحق العنصر الموقوف، فيما طالب ناشطون بفتح تحقيق شفاف ومحاسبة كل من يثبت تورطه، مؤكدين أن أسماء الشخصيات العامة لا يجب أن تكون مدخلًا لتجاوز القانون بل اختبارًا حقيقيًا لتطبيقه على الجميع دون استثناء.
 

تدافع وفوضى واغماءات .. كارثة اصابت حفل زفاف كروان مشاكل
05:48

تدافع وفوضى واغماءات .. كارثة اصابت حفل زفاف كروان مشاكل

تحوّل حفل زفاف حفيدة الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم وصانع المحتوى المعروف كروان مشاكل، الذي أُقيم مساء الاثنين 29 كانون الأول 2025 في إحدى قاعات الأفراح في مصر، إلى مشهد صادم بعد أن خرج عن السيطرة بالكامل، مع تسجيل حالات إغماء وفوضى عارمة نتيجة الزحام الشديد وغياب التنظيم.

05:48

تدافع وفوضى واغماءات .. كارثة اصابت حفل زفاف كروان مشاكل

تحوّل حفل زفاف حفيدة الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم وصانع المحتوى المعروف كروان مشاكل، الذي أُقيم مساء الاثنين 29 كانون الأول 2025 في إحدى قاعات الأفراح في مصر، إلى مشهد صادم بعد أن خرج عن السيطرة بالكامل، مع تسجيل حالات إغماء وفوضى عارمة نتيجة الزحام الشديد وغياب التنظيم.

مصطفى كامل يحيل حلمي عبد الباقي للتحقيق داخل نقابة الموسيقيين
04:04

مصطفى كامل يحيل حلمي عبد الباقي للتحقيق داخل نقابة الموسيقيين

أعلن نقيب نقابة الموسيقيين الفنان مصطفى كامل إحالة كلٍّ من حلمي عبد الباقي، وكيل أول النقابة، وأحمد أبو المجد، السكرتير العام، إلى مجلس التأديب، على خلفية الأزمات الإدارية الأخيرة داخل النقابة.

04:04

مصطفى كامل يحيل حلمي عبد الباقي للتحقيق داخل نقابة الموسيقيين

أعلن نقيب نقابة الموسيقيين الفنان مصطفى كامل إحالة كلٍّ من حلمي عبد الباقي، وكيل أول النقابة، وأحمد أبو المجد، السكرتير العام، إلى مجلس التأديب، على خلفية الأزمات الإدارية الأخيرة داخل النقابة.

الكشف عن عمر مهيرة عبد العزيز يشعل تفاعلًا واسعًا بين الجمهور
11:18

الكشف عن عمر مهيرة عبد العزيز يشعل تفاعلًا واسعًا بين الجمهور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية معلومات تؤكد أن الإعلامية مهيرة عبد العزيز من مواليد عام 1989، ما يعني أنها تبلغ 36 عامًا، في خبر لاقى تفاعلًا إيجابيًا واسعًا بين المتابعين.

11:18

الكشف عن عمر مهيرة عبد العزيز يشعل تفاعلًا واسعًا بين الجمهور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية معلومات تؤكد أن الإعلامية مهيرة عبد العزيز من مواليد عام 1989، ما يعني أنها تبلغ 36 عامًا، في خبر لاقى تفاعلًا إيجابيًا واسعًا بين المتابعين.

تدافع وفوضى واغماءات .. كارثة اصابت حفل زفاف كروان مشاكل
05:48
مصطفى كامل يحيل حلمي عبد الباقي للتحقيق داخل نقابة الموسيقيين
04:04
الكشف عن عمر مهيرة عبد العزيز يشعل تفاعلًا واسعًا بين الجمهور
11:18
وفاة والدة هاني رمزي بعد صراع مع المرض وأول تعليق له محزن
08:08

