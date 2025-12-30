الأخبار
حادث سير مروع كاد يودي بحياة الملاكم البريطاني انتوني جوشوا ووفاة شخصين كانا برفقته
حادث سير مروع كاد يودي بحياة الملاكم البريطاني انتوني جوشوا ووفاة شخصين كانا برفقته
حادث سير مروع كاد يودي بحياة الملاكم البريطاني انتوني جوشوا ووفاة شخصين كانا برفقته

فن

2025-12-30 | 07:12
حادث سير مروع كاد يودي بحياة الملاكم البريطاني انتوني جوشوا ووفاة شخصين كانا برفقته
Aljadeed
حادث سير مروع كاد يودي بحياة الملاكم البريطاني انتوني جوشوا ووفاة شخصين كانا برفقته

تعرّض بطل العالم السابق في الوزن الثقيل، الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا، لحادث سير مروّع كاد يودي بحياته، وذلك أثناء تنقله على أحد الطرق السريعة في نيجيريا، ما أسفر عن وفاة شخصين كانا برفقته، فيما نجا هو بإصابات طفيفة.

وبحسب بيان صادر عن شرطة ولاية أوغُن، فإن سيارة رباعية الدفع من طراز لكزس كانت تقلّ جوشوا ضمن موكب صغير مكوّن من سيارتين، اصطدمت بشاحنة أثناء سيرها على الطريق السريع. وأوضح المتحدث باسم الشرطة، أولوسي باباسي، أن جوشوا كان يجلس في المقعد الخلفي لحظة وقوع الحادث، حيث تلقّى إسعافات أولية في موقع الحادث قبل استكمال العلاج لاحقًا، مؤكدًا أن حالته الصحية مستقرة ولا تشكّل خطرًا، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب وملابسات الاصطدام.

ووفق ما نقلته صحيفة بانش النيجيرية، أسفر الحادث عن وفاة شخصين من المقرّبين إلى جوشوا، كانا ضمن الموكب المرافق له. وأفاد شهود عيان أن أحد الضحيتين كان يجلس إلى جانب السائق، فيما كان الآخر يجلس بجوار جوشوا في المقعد الخلفي. وقد جرى التعرف على الضحيتين وهما سينا غامي ولطيف أيوديلي، وهما من أصدقاء الملاكم المقرّبين وعضوان في فريقه، حيث فارقا الحياة في مكان الحادث متأثرين بإصاباتهما البالغة.

وعقب انتشار الخبر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تُظهر جوشوا داخل السيارة المتضررة وسط تناثر زجاج النوافذ المحطمة، في مشاهد عكست قوة الاصطدام. وفي أول تعليق له، قال مروّج نزالاته إيدي هيرن، في تصريحات لصحيفة ديلي ميل سبورت، إنه اطّلع على تفاصيل الحادث أثناء وجوده في عطلة عائلية، مشيرًا إلى أن التواصل مع جوشوا جارٍ، ومعبّرًا عن ارتياحه لوضعه الصحي كما بدا في الصور المتداولة.

ويأتي هذا الحادث بعد أسابيع قليلة من عودة قوية لجوشوا إلى الواجهة الرياضية، عقب فوزه مطلع الشهر الجاري على الأمريكي جايك بول في نزال أُقيم بمدينة ميامي وبُث عبر منصة نتفليكس، بإنتاج ضخم وجائزة مالية كبيرة. وعلى صعيد مستقبله الرياضي، يُنتظر أن يلتقي جوشوا خلال العام المقبل بمواطنه تايسون فيوري في نزال طال انتظاره جماهيريًا، فيما تعود آخر خسارة له إلى سبتمبر من العام الماضي أمام دانيال دوبوا.

