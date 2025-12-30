الأخبار
الهام الفضالة توجه رسالة مؤثرة لزوجها شهاب جوهر بعد براءتها
الهام الفضالة توجه رسالة مؤثرة لزوجها شهاب جوهر بعد براءتها
الهام الفضالة توجه رسالة مؤثرة لزوجها شهاب جوهر بعد براءتها

فن

2025-12-30 | 08:52
الهام الفضالة توجه رسالة مؤثرة لزوجها شهاب جوهر بعد براءتها
الهام الفضالة توجه رسالة مؤثرة لزوجها شهاب جوهر بعد براءتها

عبرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة عن فرحتها الكبيرة وامتنانها بعد صدور حكم براءتها من تهمة نشر وإذاعة أخبار كاذبة، مؤكدة أن دعم جمهورها ودعواتهم الصادقة كان سنداً لها خلال فترة القلق والتوتر التي عاشتها.

وأخصت  إلهام الفضالة الشكر الكبير لزوجها شهاب جوهر، موجّهة له رسالة مؤثرة كشفت فيها عن جانب إنساني عميق من حياتها الشخصية والدعم الذي تلقّته منه في مرحلة صعبة مرّت بها.
وفي منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت الفضالة أن الكلمات تعجز عن وصف زوجها، مشيرة إلى أنها عايشت مواقفه ورجولته في محطات كثيرة، إلا أن موقفًا أخيرًا شكّل نقطة مفصلية جعلها تدرك حقيقة معدنه ودوره في حياتها.
 وأوضحت أن شهاب كان السند والداعم الحقيقي، جامعًا بين صفات الأب والأم والظهر والحنان، وحمل عنها همومها وهموم بناتها ووالدتها في فترة وصفتها بالثقيلة والمؤلمة.
وأضافت الفضالة أن هذه المرحلة جاءت بعد سنوات طويلة من المعاناة، معتبرة أن ما مرّت به كان ابتلاءً قابلته بالشكر والحمد، ومشيدة بوجود زوجها إلى جانبها ودعمه لها دون تردد. وختمت رسالتها بتوجيه الشكر له والدعاء بألا يحرمها الله منه.
 

مع انطلاق العدّ العكسي لدخول عام جديد، الجمهور على موعد مع سهرة استثنائية تجمع الفن، الحضور الإعلامي، والطاقة الإيجابية في احتفال متكامل بطعم الفرح.

مع انطلاق العدّ العكسي لدخول عام جديد، الجمهور على موعد مع سهرة استثنائية تجمع الفن، الحضور الإعلامي، والطاقة الإيجابية في احتفال متكامل بطعم الفرح.

تعرّض بطل العالم السابق في الوزن الثقيل، الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا، لحادث سير مروّع كاد يودي بحياته، وذلك أثناء تنقله على أحد الطرق السريعة في نيجيريا، ما أسفر عن وفاة شخصين كانا برفقته، فيما نجا هو بإصابات طفيفة.

تعرّض بطل العالم السابق في الوزن الثقيل، الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا، لحادث سير مروّع كاد يودي بحياته، وذلك أثناء تنقله على أحد الطرق السريعة في نيجيريا، ما أسفر عن وفاة شخصين كانا برفقته، فيما نجا هو بإصابات طفيفة.

أطل الفنان المصري صبحي خليل وزوجته الفنانة نجوى محمد في لقاء تلفزيوني حديث، كشفا خلاله تفاصيل إنسانية من حياتهما العائلية، لا سيما تجربة مرض ابنتهما داليا، زوجة الفنان أحمد عبدالوهاب، وإصابتها بمرض السرطان.

أطل الفنان المصري صبحي خليل وزوجته الفنانة نجوى محمد في لقاء تلفزيوني حديث، كشفا خلاله تفاصيل إنسانية من حياتهما العائلية، لا سيما تجربة مرض ابنتهما داليا، زوجة الفنان أحمد عبدالوهاب، وإصابتها بمرض السرطان.

