الهام الفضالة توجه رسالة مؤثرة لزوجها شهاب جوهر بعد براءتها

وأخصت الفضالة الشكر الكبير لزوجها شهاب جوهر، موجّهة له رسالة مؤثرة كشفت فيها عن جانب إنساني عميق من حياتها الشخصية والدعم الذي تلقّته منه في مرحلة صعبة مرّت بها.وفي منشور متداول على ، أكدت الفضالة أن الكلمات تعجز عن وصف زوجها، مشيرة إلى أنها عايشت مواقفه ورجولته في محطات كثيرة، إلا أن موقفًا أخيرًا شكّل نقطة مفصلية جعلها تدرك حقيقة معدنه ودوره في حياتها.وأوضحت أن شهاب كان السند والداعم الحقيقي، جامعًا بين صفات الأب والأم والظهر والحنان، وحمل عنها همومها وهموم بناتها ووالدتها في فترة وصفتها بالثقيلة والمؤلمة.وأضافت الفضالة أن هذه المرحلة جاءت طويلة من المعاناة، معتبرة أن ما مرّت به كان ابتلاءً قابلته بالشكر والحمد، ومشيدة بوجود زوجها إلى جانبها ودعمه لها دون . وختمت رسالتها بتوجيه الشكر له والدعاء بألا يحرمها منه.