لقطات مؤثرة.. انهيار هاني رمزي وشقيقه في وداع والدتهما

وأقيمت صلاة الجنازة ظهر الثلاثاء 30 ديسمبر/ الأول في كنيسة أبي سيفين بالتجمع الأول في ، وسط حضور كثيف من نجوم الفن والشخصيات العامة، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومساندة الأسرة في مصابها الأليم.

وشارك رمزي مقطع فيديو من مراسم الجنازة عبر حسابه الرسمي على ، مرفقًا بتعليق أعلن فيه تفاصيل صلاة الجنازة على والدته الراحلة السيدة مرجريت توفيق مجلي الوحش. كما نشر مجموعة من الصور التي ظهر فيها شقيقه هاني رمزي والدموع تملأ عينيه أثناء إلقاء نظرة الوداع على والدته داخل الكنيسة.

وكان هاني رمزي في مقدمة مستقبلي المعزّين، حيث حرص على تنظيم الأجواء داخل الكنيسة، وطلب من الإعلاميين الحفاظ على النظام، معتبرًا أن والدته هي بمثابة أم للجميع، في لفتة إنسانية مؤثرة رغم حزنه الكبير.

وشهدت الجنازة حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، من بينهم ليلى علوي، إلهام شاهين، لبلبة، جلال، رامي إمام، عمرو مصطفى، سمير غانم، رامي رضوان، أكرم حسني، فتوح ، إلى جانب الشاعر تامر والمنتج محسن بغدادي، كما حضر وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، وعدد من الأصدقاء والمحبين.

وكان هاني رمزي قد أعلن خبر وفاة والدته بعد صراع مع المرض عبر حسابه على ، حيث ودّعها بكلمات مؤثرة عبّر فيها عن حجم حزنه وفقدانه، مؤكدًا أنها كانت مصدر الحنان والدعم الأكبر في حياته، في منشور لاقى تفاعلًا واسعًا وتعاطفًا كبيرًا من المتابعين.

ومن المقرر أن يُقام عزاء والدة هاني رمزي يوم الخميس 1 يناير/ كانون الثاني 2026، داخل قاعة كنيسة أبي سيفين بالتجمع الأول، في تمام الساعة السادسة مساءً، بحضور الأسرة والأصدقاء وعدد من نجوم الوسط الفني.