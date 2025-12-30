الأخبار
نجم كوري يتعرّض لوعكة صحية خطيرة أثناء التصوير تفقده سمعه
نجم كوري يتعرّض لوعكة صحية خطيرة أثناء التصوير تفقده سمعه
نجم كوري يتعرّض لوعكة صحية خطيرة أثناء التصوير تفقده سمعه

فن

2025-12-30 | 11:11
نجم كوري يتعرّض لوعكة صحية خطيرة أثناء التصوير تفقده سمعه
نجم كوري يتعرّض لوعكة صحية خطيرة أثناء التصوير تفقده سمعه

نُقل النجم الكوري جونغ ميونغ إلى المستشفى بعد تعرضه لفقدان سمع مفاجئ أثناء تصوير عمله الدرامي الجديد Secret Audit، ما أدى إلى إيقاف التصوير مؤقتًا حرصًا على حالته الصحية.

وبحسب وكالة Saram Entertainment، أفاد مصدر مطّلع بأن جونغ ميونغ شعر بدوار مفاجئ خلال التصوير، الأمر الذي استدعى نقله فورًا إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة. وأكد المصدر أن حالته الصحية مستقرة، ومن المتوقع أن يعود إلى موقع التصوير خلال الأسبوع الجاري.

وذكرت تقارير إعلامية أن النجم أُصيب بحالة تُعرف بفقدان السمع الحسي العصبي المفاجئ، وهي حالة تحدث دون سابق إنذار، وتتسبب بتراجع حاد في القدرة السمعية خلال فترة قصيرة تتراوح بين يومين وثلاثة أيام، وغالبًا ما تكون مصحوبة بطنين في الأذن أو شعور بالدوار، من دون سبب واضح.

وأوضحت المصادر أن جونغ ميونغ يخضع حاليًا لمرحلة التعافي والمتابعة الطبية، على أن يستأنف تصوير المسلسل في الثاني من يناير/ كانون الثاني 2026، بعد تحسن وضعه الصحي.

ويشارك جونغ ميونغ في بطولة مسلسل Secret Audit، وهو عمل كوري يجمع بين الرومانسية والكوميديا، وتدور أحداثه حول شخصية “جو إن آه”، رئيسة قسم التدقيق في مجموعة Haemu، المعروفة بصرامتها وكفاءتها العالية، حيث لا تتردد في محاسبة أي شخص يخضع لتقييمها.

وتتشابك الأحداث عندما تدخل “جو إن آه” في علاقة مع “نو كي-جون”، شاب ذكي ووسيم يعيش حياة مستقرة، قبل أن تنقلب حياته رأسًا على عقب بعدما يتم تكليفه بالتعامل مع فضائح داخلية، ما يؤدي إلى خفض منصبه من الفريق التدقيقي الأول إلى الفريق الثالث.

وفي خط درامي موازٍ، يظهر “جون جاي-يول”، الشاب الذي يبدو مثاليًا من الخارج لكنه يخفي فراغًا عاطفيًا، ويختار الواقع والطموح على الحب في سباقه للفوز بإرث مجموعة Haemu.

ويضم العمل مجموعة من النجوم، من بينهم شين هاي سون بدور “جو إن آه”، جونغ ميونغ بدور “نو كي-جون”، كيم جاي ووك بدور “جون جاي-يول”، إلى جانب هونغ هوا يون في دور “بارك آ-جونغ”.

اليسا تشعل أجواء تونس ومعجبة تنهار لحظة رؤيتها
10:33

اليسا تشعل أجواء تونس ومعجبة تنهار لحظة رؤيتها

سجّلت النجمة اللبنانية إليسا عودة لافتة إلى الساحة التونسية بعد غياب تخطّى ست سنوات، حيث أحيت مساء الأحد حفلاً غنائياً على مسرح قبة رادس، في أمسية فنية حملت طابع الحدث المنتظر، وشهدت حضوراً جماهيرياً كثيفاً وتفاعلاً واضحاً منذ اللحظات الأولى للصعود إلى المسرح.

10:33

اليسا تشعل أجواء تونس ومعجبة تنهار لحظة رؤيتها

سجّلت النجمة اللبنانية إليسا عودة لافتة إلى الساحة التونسية بعد غياب تخطّى ست سنوات، حيث أحيت مساء الأحد حفلاً غنائياً على مسرح قبة رادس، في أمسية فنية حملت طابع الحدث المنتظر، وشهدت حضوراً جماهيرياً كثيفاً وتفاعلاً واضحاً منذ اللحظات الأولى للصعود إلى المسرح.

لقطات مؤثرة.. انهيار هاني رمزي وشقيقه في وداع والدتهما
09:21

لقطات مؤثرة.. انهيار هاني رمزي وشقيقه في وداع والدتهما

شهدت جنازة والدة الفنان المصري هاني رمزي لحظات إنسانية مؤثرة، حيث بدا عليه وعلى شقيقه المستشار أمير رمزي التأثر الشديد والانهيار خلال وداع والدتهما الأخير، في مشاهد حزينة لامست مشاعر كل من تابعها.

09:21

لقطات مؤثرة.. انهيار هاني رمزي وشقيقه في وداع والدتهما

شهدت جنازة والدة الفنان المصري هاني رمزي لحظات إنسانية مؤثرة، حيث بدا عليه وعلى شقيقه المستشار أمير رمزي التأثر الشديد والانهيار خلال وداع والدتهما الأخير، في مشاهد حزينة لامست مشاعر كل من تابعها.

سهرة استثنائية ليلة رأس السنة على الجديد مع الشامي ونخبة من النجوم
08:58

سهرة استثنائية ليلة رأس السنة على الجديد مع الشامي ونخبة من النجوم

مع انطلاق العدّ العكسي لدخول عام جديد، الجمهور على موعد مع سهرة استثنائية تجمع الفن، الحضور الإعلامي، والطاقة الإيجابية في احتفال متكامل بطعم الفرح.

08:58

سهرة استثنائية ليلة رأس السنة على الجديد مع الشامي ونخبة من النجوم

مع انطلاق العدّ العكسي لدخول عام جديد، الجمهور على موعد مع سهرة استثنائية تجمع الفن، الحضور الإعلامي، والطاقة الإيجابية في احتفال متكامل بطعم الفرح.

