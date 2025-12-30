نجم كوري يتعرّض لوعكة صحية خطيرة أثناء التصوير تفقده سمعه

وبحسب وكالة Saram Entertainment، أفاد مصدر مطّلع بأن ميونغ شعر بدوار مفاجئ خلال التصوير، الأمر الذي استدعى نقله فورًا إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة. وأكد المصدر أن حالته الصحية مستقرة، ومن المتوقع أن يعود إلى موقع التصوير خلال الأسبوع الجاري.

وذكرت تقارير إعلامية أن النجم أُصيب بحالة تُعرف بفقدان السمع الحسي العصبي المفاجئ، وهي تحدث دون سابق إنذار، وتتسبب بتراجع حاد في القدرة السمعية خلال فترة قصيرة تتراوح بين يومين وثلاثة أيام، وغالبًا ما تكون مصحوبة بطنين في الأذن أو شعور بالدوار، من دون سبب واضح.

وأوضحت المصادر أن جونغ ميونغ يخضع حاليًا لمرحلة التعافي والمتابعة الطبية، على أن يستأنف تصوير المسلسل في الثاني من يناير/ الثاني 2026، بعد تحسن وضعه الصحي.

ويشارك جونغ ميونغ في بطولة مسلسل Secret Audit، وهو عمل يجمع بين الرومانسية والكوميديا، وتدور أحداثه حول شخصية “جو إن آه”، رئيسة قسم التدقيق في مجموعة Haemu، المعروفة بصرامتها وكفاءتها العالية، حيث لا تتردد في محاسبة أي شخص يخضع لتقييمها.

وتتشابك الأحداث عندما تدخل “جو إن آه” في علاقة مع “نو كي-جون”، شاب ذكي ووسيم يعيش حياة مستقرة، قبل أن تنقلب حياته رأسًا على عقب بعدما يتم تكليفه بالتعامل مع فضائح داخلية، ما يؤدي إلى خفض منصبه من الفريق التدقيقي الأول إلى الفريق الثالث.

وفي خط درامي موازٍ، يظهر “جون جاي-يول”، الشاب الذي يبدو مثاليًا من الخارج لكنه يخفي فراغًا عاطفيًا، ويختار الواقع والطموح على سباقه للفوز بإرث مجموعة Haemu.

ويضم العمل مجموعة من النجوم، من بينهم شين هاي سون بدور “جو إن آه”، جونغ ميونغ بدور “نو كي-جون”، كيم جاي ووك بدور “جون جاي-يول”، إلى جانب هونغ هوا يون في دور “بارك آ-جونغ”.