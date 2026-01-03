حفيدتا عباس النوري تخـ ـطفان الأنظار في أحدث ظهور لهما

لفتت الفنانة السورية راما دوجي، زوجة رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، الأنظار خلال خطاب تنصيبه الرسمي بحضور هادئ وإطلالة أنيقة بعيدة عن الاستعراض، نظرًا لنعومة ملامحها وتفاصيل جمالها المُلفتة التي انعكست بساطةً ورقيًا في حدث رسمي عالي الرمزية. ظهورها لم يكن تفصيلاً عابرًا، بل شكّل عنصرًا بصريًا وإنسانيًا مكمّلًا للمشهد، حيث تداول المتابعون صورها ومقاطع من الخطاب على نطاق واسع، معتبرين أن اختيارها المدروس عكس ذوقًا متوازنًا ورسالة هدوء وثقة.