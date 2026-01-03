الأخبار
حفيدتا عباس النوري تخـ ـطفان الأنظار في أحدث ظهور لهما
حفيدتا عباس النوري تخـ ـطفان الأنظار في أحدث ظهور لهما

في ظهورٍ عائليّ لافت، خطفت حفيدتا الفنان السوري عباس النوري الأنظار، بعدما انتشرت صورة جمعتهما بجدّهما وأظهرت الطفلتين بإطلالة متطابقة لاقت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي. المشهد العفوي سرعان ما تحوّل إلى حديث الجمهور، الذي رأى فيه لحظة دافئة تعكس روح العائلة بعيداً عن الأضواء والاستعراض. الإطلالة المنسجمة للحفيدتين أضفت على الصورة بساطة محبّبة، فيما بدا حضور عباس النوري كجدّ حنون مختلفاً عن صورته المعتادة كنجم درامي ارتبط بأدوار قوية ومعقّدة على مدار سنوات طويلة.

وتوقّف المتابعون عند هذا الجانب الإنساني النادر الظهور، خصوصاً أنّ النوري معروف بحرصه على إبقاء حياته الخاصة بعيداً عن الإعلام، ما جعل هذه اللقطة استثناءً محبّباً أعاد تسليط الضوء على علاقته العائلية.
 

اقرأ ايضا في فن

مينا نور الدين تعلن اعتزال الفن وتوجه رسالة مؤثرة لجمهورها
06:39

مينا نور الدين تعلن اعتزال الفن وتوجه رسالة مؤثرة لجمهورها

فاجأت الممثلة العراقية مينا نور الدين جمهورها بإعلان اعتزالها الفن نهائيًا، في خطوة غير متوقعة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية.

06:39

مينا نور الدين تعلن اعتزال الفن وتوجه رسالة مؤثرة لجمهورها

فاجأت الممثلة العراقية مينا نور الدين جمهورها بإعلان اعتزالها الفن نهائيًا، في خطوة غير متوقعة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية.

بعد حادثة البصرة .. فنانات عراقيات بينهن نعمت رياض يرفعن الصوت دفاعاً عن المرأة
06:24

بعد حادثة البصرة .. فنانات عراقيات بينهن نعمت رياض يرفعن الصوت دفاعاً عن المرأة

في ظل تصاعد الجدل في العراق حول قضايا التحرّش، برزت مواقف حازمة لعدد من الفنانات العراقيات رفضاً لأي انتهاك يمسّ كرامة المرأة وحقّها في الأمان في الفضاء العام. الفنانة أساور عزّت اعتبرت أن التحرّش سقوط أخلاقي لا مبرّر له، مؤكدة أن الشوارع ملك للجميع وأن الأمان حق وليس منّة.

06:24

بعد حادثة البصرة .. فنانات عراقيات بينهن نعمت رياض يرفعن الصوت دفاعاً عن المرأة

في ظل تصاعد الجدل في العراق حول قضايا التحرّش، برزت مواقف حازمة لعدد من الفنانات العراقيات رفضاً لأي انتهاك يمسّ كرامة المرأة وحقّها في الأمان في الفضاء العام. الفنانة أساور عزّت اعتبرت أن التحرّش سقوط أخلاقي لا مبرّر له، مؤكدة أن الشوارع ملك للجميع وأن الأمان حق وليس منّة.

راما دوجي تخطـ ـف الأنظار من زوجها زهران ممداني لحظة تنصيبه عمدة لـ نيويورك
05:18

راما دوجي تخطـ ـف الأنظار من زوجها زهران ممداني لحظة تنصيبه عمدة لـ نيويورك

لفتت الفنانة السورية راما دوجي، زوجة رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، الأنظار خلال خطاب تنصيبه الرسمي بحضور هادئ وإطلالة أنيقة بعيدة عن الاستعراض، نظرًا لنعومة ملامحها وتفاصيل جمالها المُلفتة التي انعكست بساطةً ورقيًا في حدث رسمي عالي الرمزية. ظهورها لم يكن تفصيلاً عابرًا، بل شكّل عنصرًا بصريًا وإنسانيًا مكمّلًا للمشهد، حيث تداول المتابعون صورها ومقاطع من الخطاب على نطاق واسع، معتبرين أن اختيارها المدروس عكس ذوقًا متوازنًا ورسالة هدوء وثقة.

05:18

راما دوجي تخطـ ـف الأنظار من زوجها زهران ممداني لحظة تنصيبه عمدة لـ نيويورك

لفتت الفنانة السورية راما دوجي، زوجة رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، الأنظار خلال خطاب تنصيبه الرسمي بحضور هادئ وإطلالة أنيقة بعيدة عن الاستعراض، نظرًا لنعومة ملامحها وتفاصيل جمالها المُلفتة التي انعكست بساطةً ورقيًا في حدث رسمي عالي الرمزية. ظهورها لم يكن تفصيلاً عابرًا، بل شكّل عنصرًا بصريًا وإنسانيًا مكمّلًا للمشهد، حيث تداول المتابعون صورها ومقاطع من الخطاب على نطاق واسع، معتبرين أن اختيارها المدروس عكس ذوقًا متوازنًا ورسالة هدوء وثقة.

