راما دوجي تخطـ ـف الأنظار من زوجها زهران ممداني لحظة تنصيبه عمدة لـ نيويورك

فاجأت الممثلة العراقية مينا نور الدين جمهورها بإعلان اعتزالها الفن نهائيًا، في خطوة غير متوقعة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية.
في ظل تصاعد الجدل في العراق حول قضايا التحرّش، برزت مواقف حازمة لعدد من الفنانات العراقيات رفضاً لأي انتهاك يمسّ كرامة المرأة وحقّها في الأمان في الفضاء العام. الفنانة أساور عزّت اعتبرت أن التحرّش سقوط أخلاقي لا مبرّر له، مؤكدة أن الشوارع ملك للجميع وأن الأمان حق وليس منّة.
في ظهورٍ عائليّ لافت، خطفت حفيدتا الفنان السوري عباس النوري الأنظار، بعدما انتشرت صورة جمعتهما بجدّهما وأظهرت الطفلتين بإطلالة متطابقة لاقت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي. المشهد العفوي سرعان ما تحوّل إلى حديث الجمهور، الذي رأى فيه لحظة دافئة تعكس روح العائلة بعيداً عن الأضواء والاستعراض. الإطلالة المنسجمة للحفيدتين أضفت على الصورة بساطة محبّبة، فيما بدا حضور عباس النوري كجدّ حنون مختلفاً عن صورته المعتادة كنجم درامي ارتبط بأدوار قوية ومعقّدة على مدار سنوات طويلة.