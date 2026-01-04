فارس كرم يكشف أسراره بجرأة غير مسبوقة في Neshan X

View this post on Instagram
فقدت الساحة الثقافية والسينمائية المصرية، اليوم الأحد، السيناريست والكاتبة هناء عطية بعد صراع طويل مع المرض، لتغيب إحدى الأصوات الإبداعية التي تركت بصمة واضحة في السينما والأدب منذ أواخر الثمانينيات.
أصدرت إدارة المسرح الذي استضاف حفل الفنان وائل جسار ليلة رأس السنة في العراق بياناً توضيحياً لوضع النقاط على الحروف بعد الجدل الكبير الذي أثاره بعد عدم استكمال السهرة.
انتشر خبر وفاة النجم السوري القدير بسام كوسا بشكل واسع على صفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرةمما أثار قلقاً كبيراً بين محبيه قبل أن يتم نفي الخبر بشكل قاطع ونهائي.