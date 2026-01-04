فارس كرم يكشف أسراره بجرأة غير مسبوقة في Neshan X

في حلقة تحمل الكثير من المكاشفة والصدق، يطلّ ضيفًا على برنامج Neshan X مع ، كاشفًا جوانب لم تُروَ سابقًا من حياته الشخصية والعائلية، ومتحدثًا بجرأة عن محطات شكّلت شخصيته الإنسانية والفنية. فارس كرم يروي تفاصيل خاصة عن علاقته بوالدته وتأثيرها العميق في قراراته ومسيرته، ويتوقف عند تجربة الزواج والطلاق بكل ما حملته من دروس وانكسارات ونضج، إلى جانب مراجعة صريحة لمسيرته الفنية، النجاحات، التحديات، والضغوط التي رافقته بعيدًا عن الأضواء.