ادارة مسرح حفل وائل جسار في العراق تصدر بيانا توضح فيه حقيقة ما حصل

فن

2026-01-04 | 04:17
أصدرت إدارة المسرح الذي استضاف حفل الفنان وائل جسار ليلة رأس السنة في العراق بياناً توضيحياً لوضع النقاط على الحروف بعد الجدل الكبير الذي أثاره بعد عدم استكمال السهرة.

 حيث أكدت الإدارة حرصها على الشفافية موضحة أنها ليست الجهة المنظمة للحفلات بل هي مجرد موقع يستضيف الفعاليات وتقع المسؤولية الفنية كاملة على عاتق المنظمين وأشار البيان إلى أن الفنان وائل جسار غادر المسرح بدعوى وجود مشكلة صوتية رغم أنه لم يتم تقديم أي طلب فني مسبق للجهة المسؤولة عن الصوتيات والإضاءة. 

 كما كشفت الإدارة أن المسرح سُلم قبل الحفل بيوم لإجراء البروفات وتم تحديد موعد آخر يوم الحفل إلا أن فرقة الفنان لم تحضر في المرتين ووصلت قبل أربعين دقيقة فقط من البداية.  وفي المقابل شدد وائل جسار في تصريحاته  على أن الصوت خط أحمر وأنه لم ينسحب عمداً بل رفض تقديم عرض لا يليق بالجمهور الذي دفع ثمن التذاكر.

 موضحاً أنه لا يمكنه الضحك على الناس وتقديم أداء بظروف تقنية سيئة ومحملاً المسؤولية للمنظمين ومهندس الصوت عما وصفه بظرف خارج عن إرادته تماماً يمس تاريخه الفني واحترامه للحاضرين.

