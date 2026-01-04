ادارة مسرح حفل وائل جسار في العراق تصدر بيانا توضح فيه حقيقة ما حصل

حيث أكدت الإدارة حرصها على الشفافية موضحة أنها ليست الجهة المنظمة للحفلات بل هي مجرد موقع يستضيف الفعاليات وتقع المسؤولية الفنية كاملة على عاتق المنظمين وأشار البيان إلى أن الفنان غادر المسرح بدعوى وجود مشكلة صوتية رغم أنه لم يتم تقديم أي طلب فني مسبق للجهة المسؤولة عن الصوتيات والإضاءة.

كما كشفت الإدارة أن المسرح سُلم قبل الحفل بيوم لإجراء البروفات وتم تحديد موعد آخر يوم الحفل إلا أن فرقة الفنان لم تحضر في المرتين ووصلت قبل أربعين دقيقة فقط من البداية. وفي المقابل شدد وائل في تصريحاته على أن الصوت خط أحمر وأنه لم ينسحب عمداً بل رفض تقديم عرض لا يليق بالجمهور الذي دفع ثمن التذاكر.

موضحاً أنه لا يمكنه الضحك على الناس وتقديم أداء بظروف تقنية سيئة ومحملاً المسؤولية للمنظمين ومهندس الصوت عما وصفه بظرف خارج عن إرادته تماماً يمس تاريخه الفني واحترامه للحاضرين.