عبير شمس الدين بتعليق لافت عن سوريا: الحياة تغيّرت

أثارت الفنانة تفاعلًا واسعًا بتصريحٍ شخصي جديد تحدثت فيه عن التغيّرات التي طرأت على الحياة في خلال الفترة ، معتبرة أنّ الواقع بات مختلفًا عمّا كان عليه سابقًا.



وأشارت إلى أنّ الشعب السوري بدأ يشاهد أمورًا كان محرومًا منها، لافتةً إلى عودة بعض مظاهر الحياة اليومية التي تعكس تحسّنًا نسبيًا في الوضع العام.



وأكدت أنّ المواطن السوري لا يطلب المستحيل، بل يسعى إلى تأمين لعائلته، والعيش بمكانة لائقة تحفظ له كرامته، مشددةً على أنّ ما وصلت إليه البلاد يُعدّ “مرحلة منيحة” قياسًا بالسنوات الماضية.



وأضافت أنّ ما زالت في بداية مرحلة ، وأنّ الطريق يحتاج إلى وقت وصبر وتكاتف بين الجميع، داعيةً إلى وضع اليد باليد من أجل استكمال ما بدأ، وبناء مستقبل أفضل للبلد وأبنائه.

