نجم مسلسل "شراب التوت" بقبضة الشرطة التركية

وذكرت وسائل إعلام تركية أن حملة التوقيف شملت 24 متهماً من المشاهير، من بينهم الممثل الذي جسّد شخصية «فاتح» في مسلسل «شراب التوت»، في إطار تحقيقات تتعلق بملفات المخدرات.
وبحسب ما أوردته المصادر، يواجه الموقوفون اتهامات بحيازة واستخدام مواد مخدرة أو منشطة، إضافة إلى تهم تتعلق بتسهيل استخدام تلك المواد، إلى جانب اتهامات أخرى مرتبطة بالدعارة.
وأشارت التقارير إلى أن من المرجح إخضاع الموقوفين لفحوصات طبية تشمل سحب عينات من الدم
والبول والشعر، تمهيداً لبدء التحقيقات الرسمية، على أن يتم الإفراج عنهم لاحقاً ما لم تقرر النيابة العامة
توقيف بعضهم على ذمة القضايا
.