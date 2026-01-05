نجم مسلسل "شراب التوت" بقبضة الشرطة التركية

تصدر اسم بطل مسلسل "شراب التوت" الممثل دوغوكان غونغور محركات البحث والترند خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تداول اخبار عن قيام الشرطة التركي بتوقيفه على خلفية اتهامات تتعلق بتعاطي وتجارة المواد المخدرة، وذلك ضمن حملة موسعة استهدفت عدداً من الأسماء المعروفة.



وذكرت وسائل إعلام تركية أن حملة التوقيف شملت 24 متهماً من المشاهير، من بينهم الممثل الذي جسّد شخصية «فاتح» في مسلسل «شراب التوت»، في إطار تحقيقات تتعلق بملفات المخدرات.

وبحسب ما أوردته المصادر، يواجه الموقوفون اتهامات بحيازة واستخدام مواد مخدرة أو منشطة، إضافة إلى تهم تتعلق بتسهيل استخدام تلك المواد، إلى جانب اتهامات أخرى مرتبطة بالدعارة.

وأشارت التقارير إلى أن من المرجح إخضاع الموقوفين لفحوصات طبية تشمل سحب عينات من والبول والشعر، تمهيداً لبدء التحقيقات الرسمية، على أن يتم الإفراج عنهم لاحقاً ما لم تقرر توقيف بعضهم على ذمة .