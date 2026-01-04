الأخبار
شيراز تفجع بوفاة والدها وتنعيه بكلمات مؤثرة
شيراز تفجع بوفاة والدها وتنعيه بكلمات مؤثرة
A-
A+

شيراز تفجع بوفاة والدها وتنعيه بكلمات مؤثرة

فن

2026-01-04 | 09:29
شيراز تفجع بوفاة والدها وتنعيه بكلمات مؤثرة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
شيراز تفجع بوفاة والدها وتنعيه بكلمات مؤثرة

فُجِعَت الفنانة اللبنانية شيراز بوفاة والدها، في خبرٍ حزين أعلنت عنه بنفسها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نعت الراحل بكلمات موجعة اختصرت حجم الفقد والألم، قائلة: «الله يرحمك يا بابا، وإن شاء الله نفسك تكون بالسماء» .

هذا المنشور شكّل صدمة لمتابعي شيراز، الذين سارعوا إلى التفاعل بكثافة، معبّرين عن حزنهم وتعاطفهم معها، ومقدّمين واجب العزاء والدعاء للفقيد بالرحمة وللعائلة بالصبر والسلوان.
 

