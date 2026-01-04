شيراز تفجع بوفاة والدها وتنعيه بكلمات مؤثرة

فاجأ الفنان السوري غسان مسعود الجمهور بالحديث عن إمكانية اعتزاله الفن بعد ترشحه لجائزة الدولة التقديرية، تكريماً لمسيرته الفنية الطويلة، مشيراً إلى وجود بعض العوامل التي تحكمت في اختياراته الفنية على مدار سنوات، كان من بينها مفهوم الشرف الذي كان أكثر ما يجذبه في السيناريو.
كشفت الفنانة المصرية أمينة خليل عن مجموعة من الملفات الشخصية والإنسانية خلال ظهورها الإعلامي الأخير، متحدثة عن محطات مؤثرة وصدمات تركت أثراً عميقاً في شخصيتها، خصوصاً بعد مشاركتها في مسلسل لام شمسية.
نجت الممثلة المغربية منال الصديقي من حادث خطير كاد أن يودي بحياتها، بعد تعرض منزلها لتسرب غاز خطير، في واقعة مرعبة عاشتها داخل بيتها ووصفتها لاحقًا بأنها “نجاة بقدرة إلهية” جاءت في اللحظة الأخيرة. وكشفت الصديقي تفاصيل الحادثة عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، موضحة أنها تركت قنينة الغاز في المطبخ مفتوحة عن طريق الخطأ، ما أدى إلى تسرب الغاز داخل أرجاء المنزل من دون أن تنتبه في البداية إلى ما يحدث، الأمر الذي جعلها تعيش ساعات خطرة وهي غير مدركة لحجم التهديد الذي كان يحيط بها.