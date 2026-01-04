شيراز تفجع بوفاة والدها وتنعيه بكلمات مؤثرة

نجت الممثلة المغربية منال الصديقي من حادث خطير كاد أن يودي بحياتها، بعد تعرض منزلها لتسرب غاز خطير، في واقعة مرعبة عاشتها داخل بيتها ووصفتها لاحقًا بأنها “نجاة بقدرة إلهية” جاءت في اللحظة الأخيرة. وكشفت الصديقي تفاصيل الحادثة عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، موضحة أنها تركت قنينة الغاز في المطبخ مفتوحة عن طريق الخطأ، ما أدى إلى تسرب الغاز داخل أرجاء المنزل من دون أن تنتبه في البداية إلى ما يحدث، الأمر الذي جعلها تعيش ساعات خطرة وهي غير مدركة لحجم التهديد الذي كان يحيط بها.