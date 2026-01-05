لقاء عفوي يجمع احمد حلمي و الشامي في مصر والجمهور يشيد بعفوية اللقاء

شهدت من التفاعل الواسع بعد انتشار مقطع فيديو يجمع النجم المصري حلمي بالمطرب السوري الصاعد الشامي، في لقاء اتسم بالود والتقدير المتبادل داخل حلمي بالقاهرة

بدأ الأمر بنشر "الشامي" للفيديو عبر خاصية القصص المصورة على " "، ليقوم حلمي بإعادة نشره لاحقاً. وأظهر الفيديو الأجواء العفوية التي جمعت النجمين، حيث وجه حلمي رسالة ترحيب حارة للشامي قائلاً: "بيت أخوك في مصر"، مشيداً بموهبته الاستثنائية وما يقدمه من لون فني مميز.

من جانبه، أبدى الشامي سعادته الكبيرة بهذا اللقاء، مؤكداً أن الجلسة لم تكن مجرد لقاء ودي بل تضمنت نقاشات وأفكاراً ملهمة، معبراً عن فخره بالتواجد مع نجم بحجم حلمي.

وقد أثار هذا الفيديو موجة كبيرة من التعليقات الإيجابية، حيث عبّر المتابعون عن إعجابهم الشديد بتواضع أحمد حلمي ورقيه في التعامل مع زملائه من جيل . كما اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بإشادات من جمهور الطرفين، الذين أكدوا أن هذا اللقاء يعكس صورة فنية مشرفة تجمع بين نجوم مصر وسوريا في أجواء من المحبة.