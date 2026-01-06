المخرج خالد دياب يودّع حماته ويوجّه رسالة مؤثرة

وكان قد أعلن خبر الوفاة عبر حسابه الرسمي على موقع ، حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة تعالى حماتي السيدة سامية مصطفى أبو بكر، للفقيدة الرحمة ولعائلتها الصبر والسلوان".

وأوضح دياب في منشوره أن مراسم الدفن ستُقام في مقابر العائلة بمنطقة القطامية في القاهرة الجديدة، وسط من الحزن التي خيمت على الأسرة والمقرّبين.

وتفاعل عدد من الأصدقاء وزملاء الوسط الفني مع منشور خالد دياب، معربين عن تعازيهم الصادقة ودعواتهم للفقيدة بالرحمة والمغفرة، ولأسرتها بالصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.