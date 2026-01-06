رسالة مؤثرة من حنان ترك لابنها بعد تعرضه لكسر في الرقبة

ونشرت حنان ترك صورة لابنها عبر حسابها الرسمي على ، أرفقتها بدعاء مؤثر جاء فيه: شفاك شفاءً لا يغادر سقمًا، في رسالة لاقت تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين بادروا إلى الدعاء له بالسلامة وتمنوا له الشفاء التام.

وتأتي هذه المشاركة بعد أيام قليلة فقط من احتفال العائلة بزفاف آدم، والذي أُقيم في أجواء عائلية بسيطة، اقتصر الحضور فيها على الأهل والأصدقاء المقرّبين، في أحد الأماكن بالقاهرة الكبرى. وكان آدم قد شارك متابعيه بعدد من الصور من حفل الزفاف، حظيت بإعجاب واسع وتعليقات مباركة.

وعلى الرغم من مشاركة الصور من المناسبة السعيدة، غابت حنان ترك عن حفل الزفاف، حيث تقيم حاليًا في . إلا أنها حرصت على التعبير عن دعمها ومشاعرها تجاه نجلها من خلال منصاتها الرقمية، مؤكدة قربها الروحي والعاطفي منه، ومتابعتها الدائمة لأخباره وحالته الصحية.

وفي سياق متصل، كانت حنان ترك قد شاركت في منشورات سابقة مجموعة من التأملات الشخصية، كشفت من خلالها عن تساؤلاتها المستمرة حول المواقف بين والباطل، مشددة على أهمية وعي الإنسان لنفسه وتوجيهها نحو الطريق الصحيح. وكتبت في أحد منشوراتها: أنا مشغولة دائمًا بالتساؤل عن مكاني بين الحق والباطل، اللهم أرني الحق حقًا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلًا وارزقني اجتنابه.

وتفاعل الجمهور مع كلماتها التي عكست جانبًا روحيًا وتأمليًا من حياتها، معتبرين أنها تعبّر عن من النضج والهدوء التي تعيشها منذ ابتعادها عن الساحة الفنية، في وقت لا تزال تحظى فيه بمحبة كبيرة من جمهورها، الذي يحرص على متابعتها ومشاركتها لحظاتها الإنسانية والعائلية.