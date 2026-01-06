الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
رسالة مؤثرة من حنان ترك لابنها بعد تعرضه لكسر في الرقبة
رسالة مؤثرة من حنان ترك لابنها بعد تعرضه لكسر في الرقبة
A-
A+

رسالة مؤثرة من حنان ترك لابنها بعد تعرضه لكسر في الرقبة

فن

2026-01-06 | 06:57
رسالة مؤثرة من حنان ترك لابنها بعد تعرضه لكسر في الرقبة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
رسالة مؤثرة من حنان ترك لابنها بعد تعرضه لكسر في الرقبة

حرصت الفنانة المعتزلة حنان ترك على الاطمئنان على الحالة الصحية لنجلها آدم، بعد تعرضه لكسر في الرقبة، معبّرة عن قلقها وداعية له بالشفاء العاجل.

ونشرت حنان ترك صورة لابنها عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أرفقتها بدعاء مؤثر جاء فيه: شفاك الله شفاءً لا يغادر سقمًا، في رسالة لاقت تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين بادروا إلى الدعاء له بالسلامة وتمنوا له الشفاء التام.

وتأتي هذه المشاركة بعد أيام قليلة فقط من احتفال العائلة بزفاف آدم، والذي أُقيم في أجواء عائلية بسيطة، اقتصر الحضور فيها على الأهل والأصدقاء المقرّبين، في أحد الأماكن بالقاهرة الكبرى. وكان آدم قد شارك متابعيه بعدد من الصور من حفل الزفاف، حظيت بإعجاب واسع وتعليقات مباركة.

وعلى الرغم من مشاركة الصور من المناسبة السعيدة، غابت حنان ترك عن حفل الزفاف، حيث تقيم حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية. إلا أنها حرصت على التعبير عن دعمها ومشاعرها تجاه نجلها من خلال منصاتها الرقمية، مؤكدة قربها الروحي والعاطفي منه، ومتابعتها الدائمة لأخباره وحالته الصحية.

وفي سياق متصل، كانت حنان ترك قد شاركت في منشورات سابقة مجموعة من التأملات الشخصية، كشفت من خلالها عن تساؤلاتها المستمرة حول المواقف بين الحق والباطل، مشددة على أهمية وعي الإنسان لنفسه وتوجيهها نحو الطريق الصحيح. وكتبت في أحد منشوراتها: أنا مشغولة دائمًا بالتساؤل عن مكاني بين الحق والباطل، اللهم أرني الحق حقًا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلًا وارزقني اجتنابه.

وتفاعل الجمهور مع كلماتها التي عكست جانبًا روحيًا وتأمليًا من حياتها، معتبرين أنها تعبّر عن حالة من النضج والهدوء التي تعيشها منذ ابتعادها عن الساحة الفنية، في وقت لا تزال تحظى فيه بمحبة كبيرة من جمهورها، الذي يحرص على متابعتها ومشاركتها لحظاتها الإنسانية والعائلية.

اقرأ ايضا في فن

اختفاء مفاجئ لحساب نورث ويست بعد موجة انتقادات واسعة
10:17

اختفاء مفاجئ لحساب نورث ويست بعد موجة انتقادات واسعة

اختفت صفحة نورث ويست، ابنة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ومغني الراب كانييه ويست، من منصة إنستغرام بشكل مفاجئ، وذلك عقب موجة انتقادات واسعة طالت ظهورها ومحتواها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

10:17

اختفاء مفاجئ لحساب نورث ويست بعد موجة انتقادات واسعة

اختفت صفحة نورث ويست، ابنة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ومغني الراب كانييه ويست، من منصة إنستغرام بشكل مفاجئ، وذلك عقب موجة انتقادات واسعة طالت ظهورها ومحتواها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

بعد غياب طويل… ميغان ماركل تدرس زيارة المملكة المتحدة مع عائلتها
10:13

بعد غياب طويل… ميغان ماركل تدرس زيارة المملكة المتحدة مع عائلتها

تدرس ميغان ماركل إمكانية زيارة المملكة المتحدة برفقة زوجها الأمير هاري وطفليهما، بعد بدء مراجعة حكومية جديدة لتقييم مستوى التهديد الأمني المحيط بعائلة دوق ودوقة ساسكس، وهو ما قد يشكّل تحولًا في موقفها السابق الرافض للسفر إلى بريطانيا.

10:13

بعد غياب طويل… ميغان ماركل تدرس زيارة المملكة المتحدة مع عائلتها

تدرس ميغان ماركل إمكانية زيارة المملكة المتحدة برفقة زوجها الأمير هاري وطفليهما، بعد بدء مراجعة حكومية جديدة لتقييم مستوى التهديد الأمني المحيط بعائلة دوق ودوقة ساسكس، وهو ما قد يشكّل تحولًا في موقفها السابق الرافض للسفر إلى بريطانيا.

الشعر العراقي يودّع أحد أصواته… رحيل خالد البابلي بعد صراع مع المرض
07:27

الشعر العراقي يودّع أحد أصواته… رحيل خالد البابلي بعد صراع مع المرض

فارق الشاعر والأديب العراقي خالد البابلي، اليوم الثلاثاء، الحياة بعد صراع مع المرض، تاركًا وراءه منجزًا أدبيًا شكّل إضافة مهمة للمشهد الثقافي والشعري في العراق، وأسهم في إثراء الحركة الأدبية على مدى عقود.

07:27

الشعر العراقي يودّع أحد أصواته… رحيل خالد البابلي بعد صراع مع المرض

فارق الشاعر والأديب العراقي خالد البابلي، اليوم الثلاثاء، الحياة بعد صراع مع المرض، تاركًا وراءه منجزًا أدبيًا شكّل إضافة مهمة للمشهد الثقافي والشعري في العراق، وأسهم في إثراء الحركة الأدبية على مدى عقود.

اخترنا لك
اختفاء مفاجئ لحساب نورث ويست بعد موجة انتقادات واسعة
10:17
بعد غياب طويل… ميغان ماركل تدرس زيارة المملكة المتحدة مع عائلتها
10:13
الشعر العراقي يودّع أحد أصواته… رحيل خالد البابلي بعد صراع مع المرض
07:27
أحمد مكي يلجأ للقانون بعد أزمة مالية مع مديرة أعماله السابقة
07:23

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026