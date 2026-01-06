الأخبار
بعد غياب طويل… ميغان ماركل تدرس زيارة المملكة المتحدة مع عائلتها
فن

2026-01-06 | 10:13
تدرس ميغان ماركل إمكانية زيارة المملكة المتحدة برفقة زوجها الأمير هاري وطفليهما، بعد بدء مراجعة حكومية جديدة لتقييم مستوى التهديد الأمني المحيط بعائلة دوق ودوقة ساسكس، وهو ما قد يشكّل تحولًا في موقفها السابق الرافض للسفر إلى بريطانيا.

وبحسب تقارير متداولة، فإن ميغان ماركل أعادت النظر في قرارها بعدم زيارة المملكة المتحدة، وسط توقعات بإمكانية قيامها بهذه الخطوة خلال العام الحالي، في حال أسفرت المراجعة الأمنية عن نتائج مطمئنة. ويأتي ذلك بعد غياب الزوجين عن بريطانيا منذ مشاركتهما في جنازة الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر 2022.

ويرى الكاتب الملكي دنكان لاركومب أن تقييم التهديد الأمني الجديد قد يدفع ميغان إلى تغيير موقفها، موضحًا أن المخاوف الأمنية كانت تُستخدم سابقًا كسبب رئيسي لتجنب السفر، في حين أن العامل الأهم قد يكون مرتبطًا بردود فعل الرأي العام البريطاني تجاهها. وأضاف أن ميغان قد تجد نفسها أمام قرارات صعبة، بين دعم زوجها الأمير هاري ورغبتها في البقاء قريبة من طفليها، وبين مواجهة الإعلام والجمهور البريطاني والعائلة المالكة.

وأشار لاركومب إلى أن أي زيارة محتملة قد تكون مشحونة بالتوتر، لا سيما في ظل العلاقة المتوترة مع الأمير ويليام، إلى جانب الخلافات المستمرة مع الملك تشارلز الثالث، ما يجعل ترتيب اللقاءات الرسمية أو العائلية أمرًا معقدًا وحساسًا.

وفي سياق متصل، كانت مكاتب المراهنات تتوقع في وقت سابق أن تتم زيارة عائلة ساسكس إلى المملكة المتحدة في عامي 2026 أو 2028، مع ترجيح صيف 2027 كخيار محتمل، تزامنًا مع استضافة مدينة برمنغهام لدورة ألعاب إنفيكتوس. ويرى مراقبون أن مشاركة ميغان في مناسبات خارج بريطانيا قد تخفف من حدة الضغوط الإعلامية المصاحبة لأي ظهور داخل المملكة.

ويُذكر أن الأمير هاري كان قد أكد في تصريحات سابقة أن غياب الحماية الرسمية، بما في ذلك الحراسة المسلحة والدعم الاستخباراتي، يشكّل العقبة الأساسية أمام عودة العائلة إلى بريطانيا. واعتبر أن إعادة ميغان وطفليهما إلى المملكة المتحدة، بعد خسارته القضائية في قضية الأمن، أمر غير ممكن في الوقت الراهن.

ومنذ زيارتها الأخيرة في عام 2022، تجنبت ميغان ماركل، البالغة من العمر 44 عامًا، السفر إلى المملكة المتحدة، في ظل استمرار التوترات العائلية، ما يطرح تساؤلات حول شكل أي زيارة مرتقبة، وكيفية تنظيمها، ومدى تأثيرها على العلاقة بين دوق ودوقة ساسكس وبقية أفراد العائلة المالكة البريطانية.

اختفاء مفاجئ لحساب نورث ويست بعد موجة انتقادات واسعة
اختفاء مفاجئ لحساب نورث ويست بعد موجة انتقادات واسعة

اختفت صفحة نورث ويست، ابنة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ومغني الراب كانييه ويست، من منصة إنستغرام بشكل مفاجئ، وذلك عقب موجة انتقادات واسعة طالت ظهورها ومحتواها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

اختفاء مفاجئ لحساب نورث ويست بعد موجة انتقادات واسعة

اختفت صفحة نورث ويست، ابنة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ومغني الراب كانييه ويست، من منصة إنستغرام بشكل مفاجئ، وذلك عقب موجة انتقادات واسعة طالت ظهورها ومحتواها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

الشعر العراقي يودّع أحد أصواته… رحيل خالد البابلي بعد صراع مع المرض
الشعر العراقي يودّع أحد أصواته… رحيل خالد البابلي بعد صراع مع المرض

فارق الشاعر والأديب العراقي خالد البابلي، اليوم الثلاثاء، الحياة بعد صراع مع المرض، تاركًا وراءه منجزًا أدبيًا شكّل إضافة مهمة للمشهد الثقافي والشعري في العراق، وأسهم في إثراء الحركة الأدبية على مدى عقود.

الشعر العراقي يودّع أحد أصواته… رحيل خالد البابلي بعد صراع مع المرض

فارق الشاعر والأديب العراقي خالد البابلي، اليوم الثلاثاء، الحياة بعد صراع مع المرض، تاركًا وراءه منجزًا أدبيًا شكّل إضافة مهمة للمشهد الثقافي والشعري في العراق، وأسهم في إثراء الحركة الأدبية على مدى عقود.

أحمد مكي يلجأ للقانون بعد أزمة مالية مع مديرة أعماله السابقة
أحمد مكي يلجأ للقانون بعد أزمة مالية مع مديرة أعماله السابقة

حرر الفنان المصري أحمد مكي محضرًا رسميًا ضد مديرة أعماله السابقة، على خلفية خلافات مالية نشبت بينهما خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد تعثر محاولات تسوية الأمر وديًا.

أحمد مكي يلجأ للقانون بعد أزمة مالية مع مديرة أعماله السابقة

حرر الفنان المصري أحمد مكي محضرًا رسميًا ضد مديرة أعماله السابقة، على خلفية خلافات مالية نشبت بينهما خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد تعثر محاولات تسوية الأمر وديًا.

