لمى الرهونجي تشارك صورًا مؤثرة مع ابنتها قبل انتقالها للدراسة الجامعية

وظهرت في إحدى الصور برفقة ابنة شقيقها، في لفتة عائلية لاقت تفاعلًا واسعًا من المتابعين. وأرفقت لمى الصور بتعليق عبّرت فيه عن مشاعرها المختلطة مع اقتراب ابنتها من بدء مشوارها الأكاديمي، متسائلة عن التخصص والمكان اللذين ستختارهما للدراسة.

وأكدت الرهونجي تفاؤلها بمستقبل ابنتها، مشيرةً إلى أنّها تربّت على قيم التعب والعمل والاجتهاد منذ الصغر، وتأثّرت بعائلتي والدها ووالدتها على حدّ سواء. وختمت حديثها بالتعبير عن شوقها وقلقها من فكرة الابتعاد عنها، وصعوبة التوفيق بين التزاماتها المهنية وحياتها الخاصة، مع رغبتها الدائمة في البقاء إلى جانب ابنتها خلال هذه المرحلة المفصلية.