لمى الرهونجي تشارك صورًا مؤثرة مع ابنتها قبل انتقالها للدراسة الجامعية
لمى الرهونجي تشارك صورًا مؤثرة مع ابنتها قبل انتقالها للدراسة الجامعية
لمى الرهونجي تشارك صورًا مؤثرة مع ابنتها قبل انتقالها للدراسة الجامعية

فن

2026-01-08 | 03:55
لمى الرهونجي تشارك صورًا مؤثرة مع ابنتها قبل انتقالها للدراسة الجامعية
لمى الرهونجي تشارك صورًا مؤثرة مع ابنتها قبل انتقالها للدراسة الجامعية

شاركت الإعلامية السورية لمى الرهونجي متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور عائلية جمعتها بابنتها من طليقها أنس نصري، شقيق الفنانة أصالة نصري، وذلك قبل أشهر من مغادرة ابنتها المنزل للانتقال إلى مرحلة جديدة من حياتها لمتابعة دراستها الجامعية.

وظهرت أصالة في إحدى الصور برفقة ابنة شقيقها، في لفتة عائلية لاقت تفاعلًا واسعًا من المتابعين. وأرفقت لمى الصور بتعليق عبّرت فيه عن مشاعرها المختلطة مع اقتراب ابنتها من بدء مشوارها الأكاديمي، متسائلة عن التخصص والمكان اللذين ستختارهما للدراسة.
وأكدت الرهونجي تفاؤلها بمستقبل ابنتها، مشيرةً إلى أنّها تربّت على قيم التعب والعمل والاجتهاد منذ الصغر، وتأثّرت بعائلتي والدها ووالدتها على حدّ سواء. وختمت حديثها بالتعبير عن شوقها وقلقها من فكرة الابتعاد عنها، وصعوبة التوفيق بين التزاماتها المهنية وحياتها الخاصة، مع رغبتها الدائمة في البقاء إلى جانب ابنتها خلال هذه المرحلة المفصلية.

 
 

