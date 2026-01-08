حقيقة ارتباط تامر حسني ويارا السكري بعد انباء عودته الى بسمة بوسيل

شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة من الجدل الواسع بشأن حقيقة ارتباط النجم المصري بالفنانة الشابة يارا السكري، وذلك بالتزامن مع تصاعد الحديث عن احتمالية عودته إلى زوجته السابقة بسمة بوسيل بعد انفصال دام نحو عامين.



وجاءت هذه التكهنات بعد تداول صور وظهور وبسمة بوسيل معًا في عدد من الأماكن العامة خلال الأيام الماضية، حيث حرصا على التواجد بصحبة أبنائهما الثلاثة تالية وأمايا وآدم، الأمر الذي دفع بعض التقارير الصحفية المحلية إلى الحديث عن انتهاء الخلافات بين الطرفين ووجود تقارب قد يمهد لعودة الحياة الزوجية بينهما في الفترة المقبلة.



في المقابل، عادت شائعات ارتباط تامر حسني بالفنانة يارا السكري إلى الواجهة مجددًا، بعد تداول مزاعم على تفيد برؤية معًا في عدة أماكن داخل وخارج مصر، ما أثار تساؤلات بين جمهور النجم المصري حول طبيعة العلاقة التي تجمعهما. وحتى الآن، لم يصدر أي تأكيد أو نفي رسمي من جانب تامر حسني أو يارا السكري بشأن وجود ارتباط عاطفي بينهما.



وتعود بداية هذه الشائعات إلى عام 2023، عقب إعلان انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل، حيث روجت بعض الصفحات على مواقع التواصل أن يارا السكري كانت السبب وراء هذا الانفصال، وهي ادعاءات لم يتم دعمها بأي تصريحات رسمية في حينه.



ومع مرور الوقت، خفت حدة هذه الأقاويل، خاصة بعد مشاركة يارا السكري الفنان العوضي في مسلسل فهد البطل، إذ اتجه الاهتمام الإعلامي حينها إلى تعاونهما الفني، قبل أن يعود الربط بين اسمها واسم تامر حسني مجددًا خلال الفترة .



من جهة أخرى، لاحقت يارا السكري وأحمد العوضي شائعات عن وجود بينهما، لا سيما بعد إعلان العوضي قرب زفافه، إلا أن يارا حرصت على نفي تلك الأقاويل، مؤكدة أن العلاقة بينهما تقتصر على إطار العمل فقط.



ويبقى الجدل قائمًا في ظل غياب أي تصريحات رسمية تحسم الأمر، فيما يواصل الجمهور متابعة تطورات المشهد، بين احتمالات عودة تامر حسني إلى أسرته أو استمرار الشائعات التي تتداولها منصات التواصل الاجتماعي دون تأكيد.