الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
حقيقة ارتباط تامر حسني ويارا السكري بعد انباء عودته الى بسمة بوسيل
حقيقة ارتباط تامر حسني ويارا السكري بعد انباء عودته الى بسمة بوسيل
A-
A+

حقيقة ارتباط تامر حسني ويارا السكري بعد انباء عودته الى بسمة بوسيل

فن

2026-01-08 | 08:59
حقيقة ارتباط تامر حسني ويارا السكري بعد انباء عودته الى بسمة بوسيل
العودة الى الأعلى
Aljadeed
حقيقة ارتباط تامر حسني ويارا السكري بعد انباء عودته الى بسمة بوسيل

شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة حالة من الجدل الواسع بشأن حقيقة ارتباط النجم المصري تامر حسني بالفنانة الشابة يارا السكري، وذلك بالتزامن مع تصاعد الحديث عن احتمالية عودته إلى زوجته السابقة بسمة بوسيل بعد انفصال دام نحو عامين.

وجاءت هذه التكهنات بعد تداول صور وظهور تامر حسني وبسمة بوسيل معًا في عدد من الأماكن العامة خلال الأيام الماضية، حيث حرصا على التواجد بصحبة أبنائهما الثلاثة تالية وأمايا وآدم، الأمر الذي دفع بعض التقارير الصحفية المحلية إلى الحديث عن انتهاء الخلافات بين الطرفين ووجود تقارب قد يمهد لعودة الحياة الزوجية بينهما في الفترة المقبلة.

في المقابل، عادت شائعات ارتباط تامر حسني بالفنانة يارا السكري إلى الواجهة مجددًا، بعد تداول مزاعم على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد برؤية الثنائي معًا في عدة أماكن داخل وخارج مصر، ما أثار تساؤلات واسعة بين جمهور النجم المصري حول طبيعة العلاقة التي تجمعهما. وحتى الآن، لم يصدر أي تأكيد أو نفي رسمي من جانب تامر حسني أو يارا السكري بشأن وجود ارتباط عاطفي بينهما.

وتعود بداية هذه الشائعات إلى عام 2023، عقب إعلان انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل، حيث روجت بعض الصفحات على مواقع التواصل أن يارا السكري كانت السبب وراء هذا الانفصال، وهي ادعاءات لم يتم دعمها بأي تصريحات رسمية في حينه.

ومع مرور الوقت، خفت حدة هذه الأقاويل، خاصة بعد مشاركة يارا السكري الفنان أحمد العوضي في مسلسل فهد البطل، إذ اتجه الاهتمام الإعلامي حينها إلى تعاونهما الفني، قبل أن يعود الربط بين اسمها واسم تامر حسني مجددًا خلال الفترة الأخيرة.

من جهة أخرى، لاحقت يارا السكري وأحمد العوضي شائعات عن وجود قصة حب بينهما، لا سيما بعد إعلان العوضي قرب زفافه، إلا أن يارا حرصت على نفي تلك الأقاويل، مؤكدة أن العلاقة بينهما تقتصر على إطار العمل فقط.

ويبقى الجدل قائمًا في ظل غياب أي تصريحات رسمية تحسم الأمر، فيما يواصل الجمهور متابعة تطورات المشهد، بين احتمالات عودة تامر حسني إلى أسرته أو استمرار الشائعات التي تتداولها منصات التواصل الاجتماعي دون تأكيد.

اقرأ ايضا في فن

وفاة هلي الرحباني الابن الأصغر للسيدة فيروز
09:56

وفاة هلي الرحباني الابن الأصغر للسيدة فيروز

توفي هلي الرحباني، الابن الأصغر للسيدة فيروز والكبير اللبناني الراحل عاصي الرحباني، وذلك بعد 6 اشهر على وفاة شقيقه العبقري زياد الرحباني.

09:56

وفاة هلي الرحباني الابن الأصغر للسيدة فيروز

توفي هلي الرحباني، الابن الأصغر للسيدة فيروز والكبير اللبناني الراحل عاصي الرحباني، وذلك بعد 6 اشهر على وفاة شقيقه العبقري زياد الرحباني.

هالة سرحان في مرمى الانتقادات وما علاقة أحمد الشرع؟
07:22

هالة سرحان في مرمى الانتقادات وما علاقة أحمد الشرع؟

تعرضت الإعلامية المصرية هالة سرحان لموجة هجوم واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تصريحات أثارت جدلًا كبيرًا بشأن اللاجئين السوريين المقيمين في مصر، ما فتح بابًا واسعًا للنقاش والانقسام بين المتابعين.

07:22

هالة سرحان في مرمى الانتقادات وما علاقة أحمد الشرع؟

تعرضت الإعلامية المصرية هالة سرحان لموجة هجوم واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تصريحات أثارت جدلًا كبيرًا بشأن اللاجئين السوريين المقيمين في مصر، ما فتح بابًا واسعًا للنقاش والانقسام بين المتابعين.

مدير مكتب خامنئي في البصرة يحذر من إقامة حفل أصيل هميم
07:06

مدير مكتب خامنئي في البصرة يحذر من إقامة حفل أصيل هميم

أثار موقف ممثل مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي في محافظة البصرة، رعد الباهلي، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والاجتماعية العراقية، بعدما وجّه انتقادات حادة للاستعدادات الجارية لإقامة حفل غنائي من المقرر أن تحييه الفنانة أصيل هميم في المحافظة، داعيًا الحكومة والبرلمان العراقيين إلى التدخل العاجل لإيقافه.

07:06

مدير مكتب خامنئي في البصرة يحذر من إقامة حفل أصيل هميم

أثار موقف ممثل مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي في محافظة البصرة، رعد الباهلي، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والاجتماعية العراقية، بعدما وجّه انتقادات حادة للاستعدادات الجارية لإقامة حفل غنائي من المقرر أن تحييه الفنانة أصيل هميم في المحافظة، داعيًا الحكومة والبرلمان العراقيين إلى التدخل العاجل لإيقافه.

اخترنا لك
وفاة هلي الرحباني الابن الأصغر للسيدة فيروز
09:56
هالة سرحان في مرمى الانتقادات وما علاقة أحمد الشرع؟
07:22
مدير مكتب خامنئي في البصرة يحذر من إقامة حفل أصيل هميم
07:06
الملكة رانيا والاميرة سلمى برحلة استكشافية لوادي رم
06:41

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026