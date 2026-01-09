محامي الدكتورة خلود يحسم الجدل حول أسباب حبسها

شهدت قضية الدكتورة خلود وزوجها أمين تطورات قانونية ، عقب توضيحات رسمية قدّمها محاميها دشتي في رسالة صوتية حصرية لبرنامج ET بالعربي، وضع فيها الإطار القانوني الدقيق لما يتم تداوله حول القضية، محذرًا من الانجرار وراء استنتاجات غير مبنية على وقائع.



وأوضح دشتي أن قرار حبس المشتبه بهم لمدة 21 يومًا صدر بأمر من ، مؤكدًا أن هذا الإجراء يُعد حبسًا احتياطيًا ضمن مسار التحقيق، ولا يعني بأي حال من الأحوال ثبوت التهم أو صدور إدانة. وشدد على أن الحبس الاحتياطي إجراء قانوني معمول به يهدف إلى استكمال التحقيقات وجمع الأدلة، وليس حكمًا نهائيًا أو مؤشرًا على تورط المتهمين.



وعن المرحلة المقبلة، أشار المحامي إلى أن مسار القضية ما يزال مفتوحًا على عدة احتمالات قانونية، موضحًا أن التهم المنسوبة يمكن تعديلها أو حتى استبعاد بعضها خلال جلسات تجديد الحبس أو لاحقًا أمام ، في حال تبيّن وجود نقص في الأدلة أو عدم كفايتها لدعم الاتهامات. وأضاف أن فريق الدفاع سيقدّم خلال الجلسات المقبلة ما يثبت براءة موكليه من جميع التهم المتداولة.



كما تطرّق دشتي إلى طبيعة الاتهامات المطروحة، موضحًا أنها تشمل شبهة تعاطي مؤثرات عقلية، وعدم صحة بعض المبالغ المالية، إضافة إلى تهمة غسل الأموال، إلا أنه شدد على أن هذه التوصيفات لا تزال في إطار التحقيق الأولي ولم تُعتمد بشكل نهائي من الجهات القضائية المختصة، معتبرًا أن الحديث عن إدانة في هذه المرحلة سابق لأوانه ومخالف للأصول القانونية.



وفي سياق متصل، عبّر دشتي عن ثقته الكاملة بمسار الدفاع، مشيرًا إلى امتلاكه خبرة متخصصة وشهادات مهنية في قضايا غسل الأموال، ما يعزز قدرته على تفنيد الاتهامات وتقديم ما يثبت الموقف القانوني لموكليه.



وفي ختام تصريحاته، وجّه دشتي تحذيرًا صريحًا لكل من يروّج أخبارًا غير دقيقة أو مغلوطة حول القضية، مؤكدًا أن نشر معلومات غير موثوقة قد يعرّض أصحابها للمساءلة القانونية، فيما تبقى القضية حتى الآن في عهدة بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والقرارات المقبلة.