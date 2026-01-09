عادل حقي يوضح حقيقة وفاة ابنته

شهدت الساعات الماضية جدلًا واسعًا على وعدد من المنصات الإخبارية، بعد تداول أنباء غير دقيقة عن وفاة ابنة الموزّع الموسيقي عادل حقي، ما دفعه إلى الخروج عن صمته وتوضيح حقيقة ما جرى.



وأكد حقي أن الخبر تم تداوله بشكل خاطئ، موضحًا أن المتوفاة ليست ابنته بل ابنة شقيقه ساندرا حقي، التي كان يعتبرها بمثابة ابنته.



وفي فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على ، قال عادل حقي: «فيديو للتوضيح والقيل والقال، أنا معنديش ولاد، بنت أخويا هي اللي توفيت في الدنمارك، وتوفيت بشكل طبيعي، وأنا معنديش ولاد وهي زي بنتي»، واضعًا حدًا لسيل الشائعات التي انتشرت عقب منشور سابق له. وشدد على أن وفاة ساندرا كانت طبيعية تمامًا، نافيًا أي حديث عن أمراض أو ظروف غامضة.



وكان حقي قد نشر قبل ذلك منشورًا مؤثرًا على فيسبوك، قبل أن يقوم بحذفه لاحقًا، نعى فيه ساندرا مستخدمًا عبارة «ابنتي الصغيرة»، ما تسبب في سوء فهم واسع واعتقاد كثيرين أن الراحلة هي ابنته البيولوجية. وجاء في المنشور: «رحلت ابنتي الصغيرة ساندرا، رأيتها تولد وتكبر وتصبح مغنية وملحنة موهوبة للغاية… وداعًا ساندرا حقي»، وهو ما فتح باب التأويل وأدى إلى انتشار الخبر بصيغة غير دقيقة.

