نادين الراسي بتصريح صادم عن طليقها جيسكار ابي نادر .. هل اعلنت مصالحتهما؟

من شقيقة حسن رعد التي تدخل استوديو «الجديد» وتعتذر أمام الجميع، إلى مؤثرة أردنية تفضح سرقة مجوهرات وتشعل مواجهة حادة «أنا مش غبي».قصص تهزّ المشاعر: مؤثر لبناني يدافع عن والدته بكل جرأة «تنباد الدني بس أمي ما تزعل»، ولحظة مؤثرة يستذكر فيها حسن رعد صديقه الشهيد «ما حدا اختبر ريحة الموت».اعترافات خطيرة عن مرض كاد ينهي الحياة، تفاصيل اختطاف طفل في تروى بحرقة، ونادين تكسر الصمت: عن طليقها، عن أولادها، عن العلاج النفسي… وصولًا إلى انسحابها من الحلقة بعد خلاف مشتعل واقتحام غير متوقّع.حلقة مليئة بالحقائق الصادمة، الانفعالات الصادقة، وكواليس لم تُعرض من قبل.