أصيل هميم تلغي حفل البصرة في اللحظات الأخيرة وتكشف الأسباب

أعلنت الفنانة أصيل هميم إلغاء حفلها الغنائي الذي كان من المقرر إقامته في مدينة البصرة، وذلك قبل انطلاقه بساعات قليلة، في خطوة مفاجئة لجمهورها الذي كان يستعد لحضور السهرة. وجاء الإعلان عبر رسالة نشرتها الفنانة على حسابها الرسمي في ، قدّمت فيها اعتذارها المباشر لكل من كان بانتظار الحفل.



وأوضحت أصيل هميم في بيانها أن قرار الإلغاء لم يكن سهلًا، مؤكدة أنها حاولت حتى اللحظات إقامة الحفل، إلا أن ظروفًا خارجة عن إرادتها حالت دون ذلك. وأشارت إلى أن سوء التنظيم وعدم الجهة المتعهدة بالشروط المتفق عليها كانا السبب الأساسي وراء اتخاذ هذا القرار، رغم رغبتها الكبيرة في لقاء جمهورها في البصرة.



وقالت الفنانة في منشورها إنها أصرت على إكمال الحفل بدافع محبتها للجمهور، لكنها وجدت أن الظروف التنظيمية لم تكن مناسبة لتقديم عرض يليق بالحضور، ما دفعها إلى اتخاذ قرار الإلغاء تفاديًا لأي إشكالات قد تؤثر على الحفل أو جودته. كما شددت على أن القرار لا يعكس عدم تقديرها للجمهور، بل جاء نتيجة عوامل خارجة عن نطاق مسؤوليتها.



ووجّهت أصيل هميم رسالة اعتذار لجمهورها في البصرة، عبّرت فيها عن أسفها لكل من حضر أو كان يستعد للحضور، مؤكدة أن اللقاء مؤجل وليس ملغى، ومتمنية أن يتم تنظيم حفل قريب في ظروف أفضل وتنظيم يوازي محبة الجمهور ودعمه المستمر لها.