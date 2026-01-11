محمد رمضان يفجع بوفاة اقرب الناس اليه ويطالب جمهوره بالدعاء

وجّهت الفنانة لقاء الخميسي رسالة إنسانية مؤثرة عن الصبر والسماحة، في ظل الضغوط والجدل المثار حول أزمة طلاق زوجها الكابتن محمد عبد المنصف من الفنانة إيمان الزيدي، وذلك من خلال منشور شاركته عبر حسابها الرسمي، من دون الدخول في تفاصيل أو الرد على ما تم تداوله من تصريحات منسوبة إليها.



