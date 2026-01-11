الموت يغيب الفنان السوري احمد مللي اثر ازمة صحية مفاجئة

وكان الراحل قد نُقل مساء أمس السبت بشكل طارئ إلى غرفة العناية المركزة في المشفى الوطني بالعاصمة دمشق
بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير إلا أنه فارق الحياة صباح اليوم
متأثراً بتداعيات الأزمة التي ألمّت به.
وقد نعت نقابة
الفنانين السوريين الفنان الراحل عبر حساباتها الرسمية، مشيرة إلى أن تشييع الجثمان سينطلق اليوم
الأحد من المشفى الوطني بدمشق، حيث ستتم الصلاة على جثمانه الطاهر عقب صلاة العصر في جامع سعيد
باشا بمنطقة ركن الدين، ليوارى الثرى بعدها في مقبرة آل رشي بالمنطقة نفسها، على أن يتم الإعلان عن مواعيد ومكان قبول التعازي في وقت لاحق.