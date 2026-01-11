الموت يغيب الفنان السوري احمد مللي اثر ازمة صحية مفاجئة

فجع الوسط الفني السوري الأحد برحيل الفنان القدير مللي، الذي وافته عن عمر ناهز 80 عاماً إثر أزمة صحية مفاجئة.

وكان الراحل قد نُقل مساء أمس السبت بشكل طارئ إلى غرفة العناية المركزة في المشفى الوطني بالعاصمة بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير إلا أنه فارق الحياة متأثراً بتداعيات الأزمة التي ألمّت به.